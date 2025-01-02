Объявлено время проведения Гран-при Азербайджана «Формулы-1»
Международная автомобильная федерация (FIA) обнародовала календарь чемпионата мира по "Формуле-1" на 2025 год.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт FIA, стало известно время проведения также Гран-при Азербайджана.
Соревнования, которые Баку примет в 9-й раз, пройдут с 19 по 21 сентября. Это будет 17-й Гран-при сезона.
Сезон, который стартует 14 марта в Австралии, завершится Гран-при Абу-Даби, который пройдет 5-7 декабря.
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