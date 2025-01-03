Токаев: Передача бортовых самописцев потерпевшего крушение самолета AZAL в Бразилию - единственно правильное решение для непредвзятости расследования

Казахстан обеспечил объективность и непредвзятость расследования причин авиакатастрофы самолета “Азербайджанских авиалиний” близ Актау.

Об этом в интервью местным СМИ заявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

“Для расследования причин авиакатастрофы создана Правительственная комиссия. Кроме того, приглашены 17 международных экспертов, в том числе от ИКАО и МАК. Правительственной комиссией принято решение направить бортовые самописцы для расшифровки в Бразилию, где было изготовлено судно. Уверен, это единственно правильное решение для обеспечения объективности и непредвзятости расследования”, - подчеркнул Президент.

Он отметил, что казахстанские спасатели, медики, полицейские действовали оперативно, слаженно, проявили профессионализм и гражданскую ответственность.

“Находившиеся неподалеку от места трагедии работники Мангистауской региональной электросетевой компании незамедлительно пришли на помощь пострадавшим. Не остались в стороне и местные жители. Благодаря такой самоотверженности наших граждан было спасено максимально возможное количество жизней. Выражаю искреннюю признательность каждому, кто принимал участие в спасательных работах.

О солидарности и сочувствии казахского народа к жертвам авиационной катастрофы говорит тот факт, что наши граждане в массовом порядке поспешили сдавать кровь”, - добавил Касым-Жомарт Токаев.