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Определился победитель Суперкубка по човкану - ФОТО

First News Media19:20 - Сегодня
Определился победитель Суперкубка по човкану - ФОТО

На крытом манеже Конноспортивного центра «Бина» прошла финальная игра Суперкубка по човкану, организованного Федерацией конного спорта Азербайджанской Республики.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в федерации, мероприятие началось с исполнения государственного гимна и продолжилось торжественной церемонией закрытия.

На церемонии закрытия с различными музыкальными и танцевальными номерами выступили образцовый оркестр Государственной пограничной службы, танцевальный ансамбль, известные артисты.

В матче за Суперкубок сразились победитель Профессиональной лиги по човкану команда «Серхедчи» и обладатель Кубка Президента по човкану команда «Элит». По итогам напряженной и динамичной игры команда «Серхедчи» одержала победу со счетом 1:0 и стала обладателем Суперкубка.

Суперкубок команде-победителю вручили президент Федерации конного спорта Азербайджанской Республики Эльчин Гулиев и министр молодежи и спорта Фарид Гаибов.

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