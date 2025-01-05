«Ливерпуль» не смог обыграть «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ

Завершился матч 20-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед».

Команды играли на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. В качестве главного арбитра встречи выступил Майкл Оливер (Ашингтон, Англия). Стартовый свисток прозвучал в 19:30 мск. Матч закончился вничью со счётом 2:2.

На 52-й минуте защитник «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинес открыл счёт, ему ассистировал хавбек Бруно Фернандеш. Ответный мяч «Ливерпуля» спустя семь минут забил нападающий Коди Гакпо. На 70-й минуте хозяева поля получили право пробить 11-метровый удар, который уверенно реализовал Мохамед Салах. На 80-й минуте Амад Диалло забил второй мяч «Манчестер Юнайтед».

Турнирную таблицу АПЛ сезона-2024/2025 возглавляет «Ливерпуль», у которого 46 очков после 19 матчей. «Манчестер Юнайтед» занимает 13-е место, заработав 23 очка за 20 игр.

Источник: Чемпионат