Турецкие СМИ: Президент Азербайджана призвал к ответу причастных к крушению самолета AZAL

Медиа-структуры Турции широко осветили заявления Президента Азербайджана Ильхама Алиева, озвученные в ходе встречи с членами семей погибших членов экипажа, а также выжившими бортпроводниками разбившегося самолета AZAL.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, масс-медиа братской страны процитировали слова азербайджанского лидера о виновности представителей России в гибели граждан нашей страны.

Акцентировано внимание на требованиях Президента Ильхама Алиева по обеспечению справедливости и наказанию всех причастных к трагедии. Подчеркивается, что Азербайджан требует «полной прозрачности и человеческого поведения» в связи с фактом крушения.

Телеканалы, газеты, информагентства и новостные сайты Турции рассказали аудитории об отправке черных ящиков Embraer 190 в Бразилию, что позволит максимально объективно расследовать крушение, унесшее жизни 38 пассажиров рейса Баку-Грозный.

Напоминается и об извинениях, принесенных Президентом России Владимиром Путиным главе азербайджанского государства.