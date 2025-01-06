Для участия в муниципальных выборах аккредитовано 25 685 местных наблюдателей

Для участия в муниципальных выборах в качестве наблюдателей аккредитовано в общей сложности 25 685 местных наблюдателей.

Об этом на заседании ЦИК в понедельник, 6 января, заявил председатель Центральной избирательной комиссии Азербайджана Мазахир Панахов.

Муниципальные выборы в Азербайджане назначены на 29 января 2025 года.

Согласно Избирательному кодексу, муниципальные выборы назначаются Центризбиркомом, а соответствующее решение официально публикуется не позднее чем за 60 дней до дня голосования.

Выборы в муниципалитеты проводятся каждые 5 лет. Последние муниципальные выборы состоялись в 2019 году.