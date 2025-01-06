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МИД Азербайджана ответил Макрону

First News Media18:30 - Сегодня
МИД Азербайджана ответил Макрону

Очередные необоснованные обвинения президента Франции в адрес Азербайджана и провокационные заявления, искажающие реальные факты, неприемлемы.

Об этом сказал пресс-секретарь министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде, отвечая на вопрос СМИ об обвинениях президента Франции Эммануэля Макрона в адрес Азербайджана на конференции послов.

"Интересно, что Франция, позиционирующая себя защитницей международного права, никогда не критиковала грубые нарушения норм и принципов международного права в отношении Азербайджана, а также проводимую Арменией против Азербайджана политику этнических чисток, массовые убийства и преступления против человечности.

Еще раз хотим напомнить французской стороне, что война за справедливость и правосудие, которую Азербайджан вел на своих суверенных территориях в соответствии с нормами и принципами международного права, велась исключительно с целью положить конец армянской оккупации. Мы решительно осуждаем провокационные заявления Франции, которая ставит под сомнение суверенитет Азербайджана над его же территориями, готовит Армению к реваншу, осуществляет масштабное вооружение этой страны в период, когда в регионе сложились реальные условия для мира. Перекладывание Францией на Азербайджан причин своей безуспешной деятельности на заморских территориях, являющееся проявлением коварной неоколониальной политики, свидетельствует о неверной политике Франции. Вместо того, чтобы обвинять другие страны, Франции было бы полезно извлечь уроки из своей некомпетентной внешней политики.

Мы требуем от Франции прекратить шаги, которые не содействуют миру, а лишь служат дестабилизации в регионе", - сказал А.Гаджизаде.

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