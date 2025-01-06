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Украинские СМИ отвели широкое место высказываниям Президента Азербайджана в связи с авиакатастрофой

First News Media22:00 - Сегодня
Украинские СМИ отвели широкое место высказываниям Президента Азербайджана в связи с авиакатастрофой

Влиятельные украинские СМИ уделили большое внимание высказываниям Президента Азербайджана Ильхама Алиева, озвученным на встрече с членами семей погибшего в авиакатастрофе экипажа и выжившими бортпроводниками.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в своих статьях «Укринформ», «РБК-Украина», «УНИАН», «Интерфакс-Украина», «Корреспондент», «Европейская правда» и десятки других информационных агентств и новостных порталов приводят высказывания Президента Ильхама Алиева относительно позиции официального Баку в связи с крушением самолета «Азербайджанских авиалиний» (AZAL) близ города Актау.

В публикациях со ссылкой на главу Азербайджанского государства отмечается, что вина за гибель граждан Азербайджана в авиакатастрофе лежит на представителях Российской Федерации. Азербайджан требует справедливости, наказания виновных, полной прозрачности и человеческого поведения. Подчеркивается, что Президент Ильхам Алиев заявил на встрече об осуществлении процесса расшифровки черных ящиков, отметил, что в ближайшее время будут обнародованы предварительные результаты и все встанет на свои места.

В материалах также приводится цитата Президента Ильхама Алиева о том, что «попытки государственных структур России замять этот инцидент и настаивать на абсурдных версиях вызывают у нас и удивление, и сожаление, и справедливое возмущение. Погибли невинные люди».

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