С сегодняшнего дня в Азербайджане стартует предвыборная агитационная кампания в связи с муниципальными выборами

Сегодня, с 6 января начинается предвыборная агитационная кампания согласно «Календарному плану мероприятий по подготовке и проведению муниципальных выборов в Азербайджанской Республике».

Она продлится до 28 января. Согласно Избирательному кодексу, зарегистрированные кандидаты, их полномочные представители и полномочные лица, политические партии, кандидаты от которых зарегистрированы, блоки политических партий, их полномочные представители и полномочные лица могут проводить агитационную деятельность в рамках предвыборной кампании.

Напомним, что муниципальные выборы в Азербайджане пройдут 29 января.

По последним данным Центральной избирательной комиссии, на муниципальных выборах по 685 муниципалитетам, охватывающим 118 избирательных округов, зарегистрировано 15 тысяч 696 кандидатов.

Большинство политических партий страны заявили, что примут участие в муниципальных выборах. В предстоящих выборах не будет участвовать только партия Народного фронта Азербайджана.

Источник: АЗЕРТАДЖ