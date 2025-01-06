 С сегодняшнего дня в Азербайджане стартует предвыборная агитационная кампания в связи с муниципальными выборами | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Политика

С сегодняшнего дня в Азербайджане стартует предвыборная агитационная кампания в связи с муниципальными выборами

First News Media11:28 - Сегодня
С сегодняшнего дня в Азербайджане стартует предвыборная агитационная кампания в связи с муниципальными выборами

Сегодня, с 6 января начинается предвыборная агитационная кампания согласно «Календарному плану мероприятий по подготовке и проведению муниципальных выборов в Азербайджанской Республике».

Она продлится до 28 января. Согласно Избирательному кодексу, зарегистрированные кандидаты, их полномочные представители и полномочные лица, политические партии, кандидаты от которых зарегистрированы, блоки политических партий, их полномочные представители и полномочные лица могут проводить агитационную деятельность в рамках предвыборной кампании.

Напомним, что муниципальные выборы в Азербайджане пройдут 29 января.

По последним данным Центральной избирательной комиссии, на муниципальных выборах по 685 муниципалитетам, охватывающим 118 избирательных округов, зарегистрировано 15 тысяч 696 кандидатов.

Большинство политических партий страны заявили, что примут участие в муниципальных выборах. В предстоящих выборах не будет участвовать только партия Народного фронта Азербайджана.

Источник: АЗЕРТАДЖ

Поделиться:
107

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев встретился с семьями погибших членов экипажа самолета, потерпевшего ...

Политика

С сегодняшнего дня в Азербайджане стартует предвыборная агитационная кампания в ...

Общество

Температура воздуха в Баку опустилась до +4°C

Общество

В Баку усилится ветер

Политика

С сегодняшнего дня в Азербайджане стартует предвыборная агитационная кампания в связи с муниципальными выборами

Глава МИД Азербайджана провел телефонный разговор с польским коллегой

В Центральном аппарате ПЕА состоялось совещание - ФОТО

Завтра в Азербайджане стартует предвыборная кампания в связи с муниципальными выборами

Выбор редактора

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Гейдар Алиев и борьба за Карабах с советских времен до эпохи независимости

Судебное дело Пелико, от которого стынет кровь, как свидетельство моральной деградации либерального мира

Каспийские тюлени: численность, угрозы и возможные пути спасения – ИНТЕРВЬЮ с Тариэлем Эйбатовым – ФОТО

Парижское климатическое соглашение: как мир сражается за температурный баланс – ФОТО – ВИДЕО

Новости для вас

Польша планирует внести вклад в нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией во время председательства в Совете ЕС

Айхан Гаджизаде назвал адресатов гуманитарной помощи Азербайджана

Ильхам Алиев: Военный бюджет Азербайджана на следующий год достиг рекордного уровня

Община: Выступление Левона Тер-Петросяна демонстрирует глубоко укоренившийся в политических кругах Армении расизм

Последние новости

Минздрав Кыргызстана сообщил о выявленных случаях метапневмовируса в стране

Сегодня, 12:11

ХАМАС согласился освободить 34 заложника

Сегодня, 12:04

Эльчин Ибадов: Объем транспортировки газа поTANAP превысил 73,5 млрд кубометров

Сегодня, 12:01

Во втором сезоне сериала «Игра в кальмара» можно увидеть флаг Азербайджана – ФОТО

Сегодня, 11:49

Байден грубо высказался в адрес журналистов

Сегодня, 11:46

Эльчин Ибадов: Модернизация НПЗ STAR позволила довести его мощность до 13 млн тонн

Сегодня, 11:41

Politico о «черных лебедях» 2025 года

Сегодня, 11:38

Минздрав: В Казахстане зарегистрировано 30 случаев метапневмовируса

Сегодня, 11:33

С сегодняшнего дня в Азербайджане стартует предвыборная агитационная кампания в связи с муниципальными выборами

Сегодня, 11:28

Полиция Южной Кореи отказалась брать на себя арест президента

Сегодня, 11:25

Когда форвард «Карабаха» перейдет в «Севилью»?

Сегодня, 11:22

Саркози предстанет перед судом по обвинению в финансировании от Каддафи

Сегодня, 11:19

Эльчин Ибадов: Инвестиции SOCAR в проекты в Турции превысили $18,5 млрд

Сегодня, 11:17

В США 80 тысяч человек остались без электричества

Сегодня, 11:16

«Золотой глобус - 2025»: Звезды на красной дорожке и полный список лауреатов – ФОТО

Сегодня, 11:08

Ильхам Алиев встретился с семьями погибших членов экипажа самолета, потерпевшего крушение - ФОТО

Сегодня, 10:59

«Они немые»: Зеленский отказал Путину и народу России в уважении

Сегодня, 10:31

Новые сирийские власти потребовали от РПК сложить оружие

Сегодня, 10:22

Температура воздуха в Баку опустилась до +4°C

Сегодня, 10:16

Зеленский о порядке переговоров: Не втроем, а сначала с Трампом, потом – с Путиным

Сегодня, 10:10
Все новости
2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС
1news TV

2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

Новый год уже совсем близко, а это означает, что пришло время подвести итоги года уходящего. Команда 1news.az отправилась в Бакинский государственный20 / 12 / 2024, 16:19
МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

04 / 10 / 2024, 11:00
Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

30 / 08 / 2024, 17:55
ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

09 / 08 / 2024, 09:31
Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

06 / 08 / 2024, 09:50
Ностальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана

Ностальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана

29 / 05 / 2024, 10:23