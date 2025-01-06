Эльчин Ибадов: Модернизация НПЗ STAR позволила довести его мощность до 13 млн тонн

Проведенный в 2024 году капитальный ремонт НПЗ STAR позволил увеличить производительность завода на 2,5%.

Как передает 1news.az из Стамбула, об этом заявил главный исполнительный директор компании SOCAR Эльчин Ибадов на пресс-конференции.

Он отметил, что в результате модернизации, занявшей 2 месяца, на сегодня перерабатывающая мощность завода достигла 13 млн тонн.

По его словам, на капремонт НПЗ было направлено $56 млн.

"В настоящее время STAR является крупнейшим нефтеперерабатывающим заводом Турции, обеспечивая 18% ее потребностей в нефтепродуктах",- сказал Эльчин Ибадов.