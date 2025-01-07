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МИД Азербайджана выразил соболезнования Китаю

First News Media19:15 - Сегодня
МИД Азербайджана выразил соболезнования Китаю

Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования Китаю в связи с разрушительным землетрясением.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном в аккаунте министерства иностранных дел в соцсети "X".

"Глубоко опечалены известием о разрушительном землетрясении в китайском городе Шигацзе. Выражаем глубокие соболезнования дружественному Китаю, семьям погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в сообщении.

Отметим, что на юго-западе Китая произошло землетрясение силой 6,8 балла. В результате землетрясения погибли 95 человек, не менее 130 пострадали.

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