МИД Азербайджана выразил соболезнования Китаю

Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования Китаю в связи с разрушительным землетрясением.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном в аккаунте министерства иностранных дел в соцсети "X".

"Глубоко опечалены известием о разрушительном землетрясении в китайском городе Шигацзе. Выражаем глубокие соболезнования дружественному Китаю, семьям погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в сообщении.

Отметим, что на юго-западе Китая произошло землетрясение силой 6,8 балла. В результате землетрясения погибли 95 человек, не менее 130 пострадали.