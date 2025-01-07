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Состоялась встреча между руководителями Федерации баскетбола Азербайджана и Лиги чемпионов ФИБА

First News Media20:20 - Сегодня
Состоялась встреча между руководителями Федерации баскетбола Азербайджана и Лиги чемпионов ФИБА

7 января состоялась встреча президента Федерации баскетбола Азербайджана Эмина Амруллаева с другими официальными лицами федерации и руководством Лиги чемпионов ФИБА, которая считается одним из важных клубных турниров континента.

Э. Амруллаев рассказал о повышении качества с годами Азербайджанской баскетбольной лиги (АБЛ), о реализуемых мерах и готовящихся новых проектах в связи с развитием баскетбола в нашей стране.

Он также выразил благодарность за поддержку, оказанную ФИБА федерации.

В свою очередь, представители Лиги чемпионов ФИБА оценили меры, принимаемые для развития баскетбола в Азербайджане и возрастающего роста баскетбола на уровне клубов, особенно клуба «Сабах», и выразили уверенность, что федерация продолжит свою деятельность в этом направлении на высоком уровне в ближайшие годы.

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