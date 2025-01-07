 Вугар Керамов бросил вызов бразильскому чемпиону Rizin | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Спорт

Вугар Керамов бросил вызов бразильскому чемпиону Rizin

Теймур Максутов09:55 - Сегодня
Вугар Керамов бросил вызов бразильскому чемпиону Rizin

Азербайджанский боец организации Rizin Вугар Керамов бросил вызов чемпиону японского промоушна в полулегком весе Клеберу Эрбсту.

Оба бойца свои последние поединки провели 31 декабря 2024 года. Вугар Керамов совершил неудачную вылазку в легкий вес, проиграв в титульном бою Роберто Сатоши. А Эрбст, напротив, отобрал титул в полулегком весе у Чихиро Сузуки.

На своей странице в Instagram Вугар Керамов обратился в Эрбсту, предложив провести бой в мае 2024 года.

«Надеюсь, ты помнишь наш недавний диалог, когда ты пообещал мне бой. Когда ты сможешь? Май?» - написал Вугар Керамов.

Поделиться:
137

Актуально

Мнение

Год Конституции и Суверенитета призван явиться годом развития масштабных ...

Общество

В Бразилии расшифровали «черные ящики» разбившегося вблизи Актау самолета AZAL

Мнение

АДВОКАТ НА СВЯЗИ. Три факта о разрешении на работу в Азербайджане

Общество

На азербайджано-иранской границе произошло землетрясение

Спорт

Новый тренер в сборной Азербайджана по футболу

Вугар Керамов бросил вызов бразильскому чемпиону Rizin

Стало известно, за кого вышла замуж Паралимпийская чемпионка Ламия Велиева - ФОТО

«Пауэрлифтинг у меня в крови». Рамиль Ахмедов о том, как поднимать невероятные веса и сделать это делом жизни

Выбор редактора

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Гейдар Алиев и борьба за Карабах с советских времен до эпохи независимости

Судебное дело Пелико, от которого стынет кровь, как свидетельство моральной деградации либерального мира

Каспийские тюлени: численность, угрозы и возможные пути спасения – ИНТЕРВЬЮ с Тариэлем Эйбатовым – ФОТО

Парижское климатическое соглашение: как мир сражается за температурный баланс – ФОТО – ВИДЕО

Новости для вас

Вопрос перехода форварда «Карабаха» в «Севилью» решен

Стало известно, за кого вышла замуж Паралимпийская чемпионка Ламия Велиева - ФОТО

Объявлено время проведения Гран-при Азербайджана «Формулы-1»

«Карабах» ищет нового форварда

Последние новости

Выживший бортпроводник самолета AZAL поделился впечатлениями от встречи с Ильхамом Алиевым - ВИДЕО

Сегодня, 11:11

Венесуэла и Парагвай разорвали дипломатические отношения

Сегодня, 11:10

Новый тренер в сборной Азербайджана по футболу

Сегодня, 11:09

Пропавший без вести в Сальянском районе оказался умышленно убит: Подозревается жена

Сегодня, 11:01

В Баку установлена личность мужчины, подозреваемого в жестоком обращении с кошкой - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 10:50

В Грузии высмеяли страны Евросоюза

Сегодня, 10:40

В ЦБА произведены новые назначения на руководящие должности

Сегодня, 10:37

Премьера клипа: Зульфия Ханбабаева «Nələr gördüm» - ВИДЕО

Сегодня, 10:36

ООО AzInTelecom и Azfina собрали финтех-компании вместе - ФОТО

Сегодня, 10:31

За несколько дней до смерти Азер Бахшалиев перенес инсульт - ВИДЕО

Сегодня, 10:27

Макрон упрекнул Африку в неблагодарности: «Спасибо» так и не сказали

Сегодня, 10:18

Год Конституции и Суверенитета призван явиться годом развития масштабных достижений Азербайджана

Сегодня, 10:00

Вугар Керамов бросил вызов бразильскому чемпиону Rizin

Сегодня, 09:55

Эрдоган: Турция не согласится с дезинтеграцией Сирии и нарушением ее унитарной структуры

Сегодня, 09:54

В Бразилии расшифровали «черные ящики» разбившегося вблизи Актау самолета AZAL

Сегодня, 09:32

Число жертв землетрясения в Тибете возросло - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 09:31

АДВОКАТ НА СВЯЗИ. Три факта о разрешении на работу в Азербайджане

Сегодня, 09:30

Трамп пообещал Гренландии «беречь ее от злого внешнего мира» при присоединении к США

Сегодня, 09:24

ХАМАС сообщил о решении всех спорных вопросов для достижения соглашения по сектору Газа

Сегодня, 09:08

На азербайджано-иранской границе произошло землетрясение

Сегодня, 00:04
Все новости
2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС
1news TV

2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

Новый год уже совсем близко, а это означает, что пришло время подвести итоги года уходящего. Команда 1news.az отправилась в Бакинский государственный20 / 12 / 2024, 16:19
МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

04 / 10 / 2024, 11:00
Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

30 / 08 / 2024, 17:55
ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

09 / 08 / 2024, 09:31
Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

06 / 08 / 2024, 09:50
Ностальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана

Ностальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана

29 / 05 / 2024, 10:23