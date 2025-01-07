Вугар Керамов бросил вызов бразильскому чемпиону Rizin

Азербайджанский боец организации Rizin Вугар Керамов бросил вызов чемпиону японского промоушна в полулегком весе Клеберу Эрбсту.

Оба бойца свои последние поединки провели 31 декабря 2024 года. Вугар Керамов совершил неудачную вылазку в легкий вес, проиграв в титульном бою Роберто Сатоши. А Эрбст, напротив, отобрал титул в полулегком весе у Чихиро Сузуки.

На своей странице в Instagram Вугар Керамов обратился в Эрбсту, предложив провести бой в мае 2024 года.

«Надеюсь, ты помнишь наш недавний диалог, когда ты пообещал мне бой. Когда ты сможешь? Май?» - написал Вугар Керамов.