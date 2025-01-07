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Президент: Зангезурский коридор должен и будет открыт

First News Media22:10 - Сегодня
Президент: Зангезурский коридор должен и будет открыт

В Америке также наступил конец эпохи Сороса. Администрация Байдена, по сути, управлялась в стиле Сороса.

Об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам 7 января.

Подчеркнув, что соросовцы фактически теряют свои позиции, глава государства сказал, что руководство Армении должно учесть это. «Должно учесть, что диктатура их близкого союзника на Ближнем Востоке – Асада уже отправлена на свалку истории и это продолжится, поэтому пусть предпримет правильный шаг. Мы, Азербайджан, не являемся для них источником опасности. Мы хотим мира и сотрудничества на Южном Кавказе, и пусть они не мешают нам. Они не должны действовать как географическая преграда между Турцией и Азербайджаном. Зангезурский коридор должен и будет открыт. Чем раньше они это поймут, тем лучше», - добавил Президент.

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