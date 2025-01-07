На суде по делу обвиняемого в шпионаже Мартина Райана зачитан обвинительный акт

В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился судебный процесс по уголовному делу в отношении Мартина Райана, обвиняемого в шпионаже в пользу Франции, и Азада Мамедли, обвиняемого в государственной измене.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Эльмина Рустамова подсудимым были разъяснены их права. Мартина Райана обеспечили адвокатом и переводчиком.

Судебное заседание было открыто для представителей местных и зарубежных СМИ, сотрудников посольств зарубежных стран.

Судебное следствие было объявлено открытым. Государственный обвинитель зачитал обвинительный акт.

Отметим, что гражданин Франции Мартин Райан и еще несколько человек были арестованы 4 декабря 2023 года. Райану предъявлено обвинение в шпионаже.

Согласно материалам обвинения, М.Райан использовался в качестве агента-шпиона сотрудниками французского DGSE (Главного управления внешней безопасности), которые впоследствии были выдворены из Азербайджана как персоны нон-грата.

Напомним, что 20 декабря 2023 года глава DGSE Бернар Эмье был освобожден от занимаемой должности после серии провалов французских спецслужб и разоблачения обширной шпионской сети.

Мартин Райан, гражданин Франции и Великобритании, родился в 1988 году, имеет высшее образование и занимался предпринимательской деятельностью в Азербайджане.

Арестованный вместе с Райаном Азад Мамедли родился в 1995 году, работал юристом в Международном банке Азербайджана, в 2023 году переехал в Великобританию, где и работал. Мамедли был арестован спустя два месяца после возвращения в Азербайджан.

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