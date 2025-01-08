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Община Западного Азербайджана ответила министру иностранных дел Армении

First News Media18:00 - Сегодня
Община Западного Азербайджана ответила министру иностранных дел Армении

Община Западного Азербайджана ответила министру иностранных дел Армении.

В заявлении общины по этому поводу говорится: «Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян на пресс-конференции 8 января сделал противоречивое по своему содержанию заявление, отвергающее право западных азербайджанцев на возвращение.

Еще раз подчеркнем, что попытки армянского правительства представить вопрос возвращения западных азербайджанцев в родные края в качестве территориальных претензий и его возмущение по поводу выражения «Западный Азербайджан» абсолютно безосновательны. Выражение «Западный Азербайджан» - это термин, используемый проживавшими на этой территории азербайджанцами в рамках их права на самоидентификацию, и он основан на исторических фактах. Община неоднократно заявляла, что уважает территориальную целостность Армении и хочет добиться возвращения мирным путем.

В связи с имеющимися в заявлении А.Мирзояна, как и в заявлении премьер-министра Никола Пашиняна от 25 июля 2023 года, необоснованными и противоречивыми утверждениями о «добровольном выезде» азербайджанцев из Армении и «выплате им компенсаций» заявляем следующее:

Прежде всего, следует отметить, что компенсация означает признание совершенного правонарушения и понесенных потерь, что противоречит утверждениям о добровольном выезде. Если сотни тысяч людей действительно в массовом порядке добровольно покинули свои дома в холодную зиму всего за две недели, то почему им предложили «компенсацию»?

Во-вторых, мы категорически опровергаем утверждение о том, что изгнанные из Армении азербайджанцы получили компенсацию в той или иной форме в обмен на отказ от права на возвращение.

Наконец, правительство Армении должно знать, что люди имеют право вернуться, независимо от того, как они покинули свою родину, и что правительство Армении совершает преступление против человечности, не позволяя западным азербайджанцам вернуться.

Заявление А.Мирзояна еще раз показывает, что политический истеблишмент Армении не может отказаться от ненависти к азербайджанскому народу, как и в эпоху Левона Тер-Петросяна, Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна, и это полностью противоречит их лживым заявлениям о «демократии» и «правах человека».

Армения должна уважать права человека и международное право и обеспечить право изгнанных из Армении азербайджанцев вернуться в родные края в условиях безопасности и уважения достоинства. Требуем, чтобы правительство Армении прекратило распространять лживые утверждения и вступило в субстантивный диалог с нашей общиной относительно легитимных требований изгнанных из Армении азербайджанцев».

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