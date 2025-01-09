МИД Азербайджана выразил соболезнования Грузии в связи с гибелью детей в Абхазии

МИД Азербайджана выразил соболезнования Грузии в связи с пожаром в Гальском районе Абхазии, унесшем жизни 5 детей.

«Мы глубоко опечалены трагическим пожаром, унесшим жизни пятерых детей в Гальском районе Абхазии, Грузия. Выражаем наши искренние соболезнования семьям, пострадавшим от этого разрушительного происшествия, и дружественной Грузии. Дай Аллах сил перенести эту утрату», - говорится в посте, опубликованном на странице МИД Азербайджана в социальной сети Facebook.