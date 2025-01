Манипуляции Иревана и разоблачения Баку: Азербайджан срывает с Пашиняна маску «голубя мира»

«Голубь мира» - образ, традиционно ассоциирующийся с миротворчеством и стремлением к дипломатическому разрешению конфликтов, хотя бывают случаи, когда это – всего лишь маска для прикрытия провокационных манипуляций.

Наглядный пример столь нелицеприятной способности снова выразительно проступает в действиях официального Иревана. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сделал претенциозное заявление по процессу нормализации армяно-азербайджанских отношений, в частности, в контексте Западного Азербайджана.

Отказываясь признавать право азербайджанцев на возвращение на свои исторические земли, он утверждает: «Западный Азербайджан — это Газах, Товуз, Агстафа, Гедабей, Дашкесан, Кяльбаджар, Лачин, Губадлы, Зянгилан. Вне этих районов нет и не может быть Западного Азербайджана. Если они очень хотят найти еще и другое место, мы можем считать Нахчыван Западным Азербайджаном».

Эти слова проявляют истинные подходы Пашиняна к мирному процессу, и маска «голубя мира» продолжает сползать с его лица, невзирая на усиленные попытки удержать ее на месте.

«Господин премьер-министр, пусть ваши дела говорят громче слов», - реакция официального Баку на высказывания Пашиняна не заставила себя ждать.

«Интересно, что ваш «миролюбивый нарратив» обходит стороной самый важный столп установления прочного мира и стабильности в регионе – уважение территориальной целостности и суверенитета государств», - написал пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде в ответ на заявление армянского премьера.

«Если Армения действительно заинтересована в построении мира со своими соседями, почему вы во что бы то ни стало не желаете и не хотите начать процесс отказа от претензий на территории, которые вы все называете «Западной Арменией» и «Нагорно-Карабахской республикой», как это закреплено в вашей Конституции и национальном законодательстве? Извините, но ваша аргументация не может считаться подтверждением «добрых намерений» Армении», – подчеркнул Айхан Гаджизаде.

