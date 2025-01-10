Манипуляции Иревана и разоблачения Баку: Азербайджан срывает с Пашиняна маску «голубя мира»

«Голубь мира» - образ, традиционно ассоциирующийся с миротворчеством и стремлением к дипломатическому разрешению конфликтов, хотя бывают случаи, когда это – всего лишь маска для прикрытия провокационных манипуляций.

Наглядный пример столь нелицеприятной способности снова выразительно проступает в действиях официального Иревана. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сделал претенциозное заявление по процессу нормализации армяно-азербайджанских отношений, в частности, в контексте Западного Азербайджана.

Отказываясь признавать право азербайджанцев на возвращение на свои исторические земли, он утверждает: «Западный Азербайджан — это Газах, Товуз, Агстафа, Гедабей, Дашкесан, Кяльбаджар, Лачин, Губадлы, Зянгилан. Вне этих районов нет и не может быть Западного Азербайджана. Если они очень хотят найти еще и другое место, мы можем считать Нахчыван Западным Азербайджаном».

Эти слова проявляют истинные подходы Пашиняна к мирному процессу, и маска «голубя мира» продолжает сползать с его лица, невзирая на усиленные попытки удержать ее на месте.

«Господин премьер-министр, пусть ваши дела говорят громче слов», - реакция официального Баку на высказывания Пашиняна не заставила себя ждать.

«Интересно, что ваш «миролюбивый нарратив» обходит стороной самый важный столп установления прочного мира и стабильности в регионе – уважение территориальной целостности и суверенитета государств», - написал пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде в ответ на заявление армянского премьера.

«Если Армения действительно заинтересована в построении мира со своими соседями, почему вы во что бы то ни стало не желаете и не хотите начать процесс отказа от претензий на территории, которые вы все называете «Западной Арменией» и «Нагорно-Карабахской республикой», как это закреплено в вашей Конституции и национальном законодательстве? Извините, но ваша аргументация не может считаться подтверждением «добрых намерений» Армении», – подчеркнул Айхан Гаджизаде.

So, what does it all really mean?



Mr. Prime Minister @NikolPashinyan, let your deeds speak louder than words.



Interestingly, your “peace-loving narrative” avoids the most important pillar of establishing lasting peace and stability in the region, which is the respect of… https://t.co/0a7e6CK2dy — Aykhan Hajizada (@Aykhanh) January 9, 2025

Инсинуации на тему Западного Азербайджана озвучил также глава МИД Армении Арарат Мирзоян: «Называть территорию Армении «Западным Азербайджаном» означает говорить о претензиях на территориальную целостность и суверенитет Армении».

Не брезгуя ложью, армянский министр позволил себе и такую откровенную фальсификацию – по его словам, в период развала СССР азербайджанцы покинули Армению «довольно цивилизованно». «Более 160 тысяч азербайджанцев получили компенсацию от правительства Армении. Их права соблюдены», - сказал Мирзоян.

Однако скрыть историю, спрятаться от сути вопроса, «зарыв голову в песок», иногда чрезвычайно сложно, а в подавляющем большинстве случаев невозможно, ибо сквозь любые подобные устремления всегда будет проступать истина.

«Мы категорически опровергаем утверждение о том, что изгнанные из Армении азербайджанцы получили компенсацию в той или иной форме в обмен на отказ от права на возвращение», - ответила Мирзояну Община Западного Азербайджана, объединяющая и защищающая права азербайджанцев, изгнанных с территории нынешней Армении.

Другая историческая истина состоит в том, что нынешнее армянское государство создано на исконно азербайджанских землях, там, где веками жили азербайджанцы. И сегодня Азербайджан совершенно справедливо ставит вопрос о праве изгнанных соотечественников вернуться в родные края.

Но официальный Иреван упорно искажает суть вопроса, пытаясь представить это легитимное требование в качестве «территориальных претензий». Абсолютно безосновательно и его возмущение по поводу выражения «Западный Азербайджан».

Вот что говорится об этом в заявлении Общины Западного Азербайджана: «Выражение «Западный Азербайджан» - это термин, используемый проживавшими на этой территории азербайджанцами в рамках их права на самоидентификацию, и он основан на исторических фактах. Община неоднократно заявляла, что уважает территориальную целостность Армении и хочет добиться возвращения мирным путем».

«Мы еще раз подчеркиваем, что вопрос Западного Азербайджана - это не территориальный вопрос, а вопрос прав человека. Мы неоднократно выражали свое уважение к территориальной целостности и суверенитету Армении. Что касается термина «Западный Азербайджан», подчеркнем, что это понятие, основанное на исторических фактах, и мы используем его в рамках права на самоидентификацию. Правительство Армении должно выразить свою позицию по существу проблемы, а не вступать в полемику по географическому и историческому содержанию, - подчеркивает Община Западного Азербайджана.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев ставит вопрос Западного Азербайджана еще более ясно и категорично. Глава государства коснулся вопроса возвращения западных азербайджанцев на земли своих предков и в большом интервью местным телеканалам 7 января. «Знаете, это зависит от нас. Чем активнее мы будем, тем более обнадеживающим будет это направление. Конечно, в период оккупации Карабаха мы не могли заниматься этим вопросом активно. Однако я внес эту тему в политическую повестку еще лет десять назад, и по моей рекомендации азербайджанские ученые в то время начали создавать научные труды. Была создана большая научная работа об Иреванском ханстве, о жизни западных азербайджанцев в прошлом, их заселении того региона, были изданы исторические карты. Мы уже тогда видели это, поскольку это было наше справедливое желание. Но, еще раз говорю, всему свое время, и сейчас настал момент, когда мы начинаем серьезнее заниматься этим вопросом. В первую очередь, несколько общественных организаций, действующих в Азербайджане и представляющих западных азербайджанцев, объединились в единую структуру. Община Западного Азербайджана, ее деятельность, в том числе на международном уровне, усовершенствовалась, были налажены контакты со многими международными организациями, и этот вопрос уже включен в международную повестку. Потому что это важно. Этот вопрос уже вошел как в международный лексикон, так и в международную повестку. В дальнейшем, конечно, деятельность как неправительственных организаций, так и государства будет направлена на то, чтобы западные азербайджанцы смогли вернуться на земли своих предков, в села и города, где они жили, и поселиться там. Это требование соответствует всем международным нормам и принципам», - заявил азербайджанский лидер.

«Особенно если учесть, что нынешняя территория Армении – это исторические земли азербайджанцев, которые когда-то составляли абсолютное большинство на этих землях. Сегодня мы говорим, что 300 тысяч западных азербайджанцев должны вернуться в те регионы. Но в целом число тех, кто покинул эти земли и сегодня живет в различных регионах Азербайджана, включая их потомков, в несколько раз превышает 300 тысяч.

Взгляните на карты Российской империи XIX века. Там видно, что все топонимы имеют азербайджанское происхождение. Или — на карты Российской империи начала XX века. Там также все названия городов имеют азербайджанское происхождение. Там вы не увидите озеро под названием «Севан». Там написано «Гёйча». Когда мы говорим, что это наши исторические земли, мы говорим правду. Даже первый фашистский президент Армении в своем недавно обнародованном в прессе выступлении сам признал, что в трех районах азербайджанцы составляли большинство. В Зангезуре азербайджанцы составляли большинство. Да. Не просто большинство, а были села, полностью населенные азербайджанцами. В XX веке мы трижды подвергались депортации, и каждый раз это приводило к большим потрясениям. В ноябре 1920 года Западный Зангезур был отделен от Азербайджана и присоединен к Армении. Двумя годами ранее, к сожалению, Азербайджанская Демократическая Республика подарила город Иреван Армении, и после этого наш народ пережил много страданий. Поэтому пришло время, чтобы Армения создала условия для возвращения западных азербайджанцев на земли их предков. Конечно, мы ожидаем от руководства Армении четкой и соответствующей международному праву позиции по этому вопросу. Пока они предпочитают молчать. Хотя мы неоднократно поднимали этот вопрос и ждем от них конкретного ответа. Когда и на каких условиях азербайджанцы смогут вернуться в эти регионы? Особенно если учесть, что большинство сел, где проживали азербайджанцы, сейчас полностью пустуют, там никто не живет, и возвращение туда не будет большой проблемой, то есть не нужно будет никого оттуда переселять. Просто нужно обеспечить гарантии безопасности. Их право на проживание там должно быть признано, и, конечно, должны быть созданы условия для их деятельности. То есть наше требование заключается в этом, и я надеюсь, что настанет день, когда западные азербайджанцы вернутся на свои родные земли», - сказал Ильхам Алиев.

Президент Азербайджана поднял в этом контексте еще один важный вопрос: «Считаю, что было бы хорошо, если бы премьер-министр Армении принял представителей Общины Западного Азербайджана. Насколько я знаю, они готовы поехать в Иреван. Пусть примет их, выслушает их проблемы из их уст. Они были несправедливо изгнаны оттуда. Они имеют полное право вернуться туда. Если он этого не сделает, то о какой европейской демократии может идти речь? Ведь Армения сегодня позиционирует себя как страна, идущая по пути европейской демократии. Пусть покажет это наглядно. В то же время я считаю, что ОБСЕ также должна выразить свою позицию по этому вопросу. Мы ожидаем позиции и от Европейской комиссии. То есть просто закрывать на это глаза – это неверный шаг. Это серьезная проблема. Это вопрос восстановления прав сотен тысяч людей. Это вопрос прав человека. Это вопрос справедливости. Это также покажет, что нынешнее руководство Армении не является фашистским, потому что три президента были фашистами. Есть их заявления, доказательства их деяний, участия всех троих в Ходжалинском геноциде и многого другого. Если нынешний премьер-министр – демократ, и он друг президента Франции Макрона, который вроде считается «основателем» европейской демократии, пусть продемонстрирует это, пусть позволит. То есть наше требование заключается в этом, и требовать этого – это не значит выдвигать территориальные претензии. Просто нужно подойти к этому с точки зрения прав человека. И мы не снимем этот вопрос с повестки дня, хотя нам поступают такие предложения. Но пусть все знают – и Армения, и те, кто стоит за ней, – что этот вопрос не будет снят с повестки дня до тех пор, пока азербайджанцы не вернутся в Западный Азербайджан, включая Западный Зангезур, в условиях безопасности».

Примечательно, что Секретариат ООН распространил обращение Президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам II международной конференции «Право на возвращение: Обеспечение справедливости для азербайджанцев, насильственно изгнанных из Армении» (5-6 декабря 2024 года, Баку), и итоговый документ конференции как официальные документы Совета Безопасности ООН и Генеральной Ассамблеи.

Распространение итогового документа конференции в качестве официального документа ООН представляет особое значение с точки зрения повышения профиля темы Западного Азербайджана в международной повестке, а также является эффективным шагом с точки зрения признания Общины Западного Азербайджана как авторитетного института на международной арене и доведения результатов конференции до международного сообщества. По мнению Общины, распространение этих документов во многом способствует признанию указанной годовой международной конференции как одной из важнейших платформ на международной арене в области права на возвращение и международного гуманитарного права в целом.

Позиция же официального Иревана демонстрирует лишь то, что армянский политический истеблишмент, вопреки нескончаемым лживым утверждениям о приверженности «демократии и защите прав человека», все еще не может отказаться от ненависти к азербайджанскому народу.

Очередным подтверждением этому является появившаяся видеозапись выступления бывшего президента Армении Левона Тер-Петросяна 23 июля 1993 года, в котором он, нисколько не смущаясь, назвал «историческим достижением» этническую чистку азербайджанцев из Армении и оккупированных территорий Азербайджана. Вот некоторые выдержки из его выступления: «Армения и Нагорный Карабах полностью очищены от чуждых наций. Повторяю, это была 600-летняя проблема и значимость этого армянский народ будет ощущать еще как минимум 600 лет. Представьте, если бы сегодня в Армении было 180 тысяч представителей чуждой нации, как это было в 1988 году, то сегодня у нас не было бы государства. Мы не смогли бы защитить Зангезур, наши северо-восточные районы, побережье Севана. Даже здесь возникло бы несколько автономий. Помните, что в трех районах азербайджанцы составляли большинство - Варденис, Масис и Амасия. В Зангезуре их было чрезмерно много. Теперь эта проблема решена».

Преемник Левона Тер-Петросяна, военный преступник Роберт Кочарян пропагандировал такие расистские идеи, как «этническая и генетическая несовместимость» азербайджанцев и армян. Следующий президент, тоже военный преступник Серж Саргсян нескрываемо бахвалился своим участием в резне мирного азербайджанского населения в 1992 году в Ходжалы и принял фашистскую идеологию нацистского генерала Гарегина Нжде в качестве официальной политики государства.

Эти факты доказывают, что оккупация и этнические чистки, преступления против человечности и военные преступления представляли собой краеугольный камень государственной политики Армении. Эта политика остается неизменной и сегодня. Премьер-министр Никол Пашинян, который ранее говорил: «Карабах – это Армения, и точка», проводил политику аннексии, устраивал пьяные пляски в Шуше и грозился «Новой войной за новые территории», продолжает расистскую политику своих предшественников, не допуская возвращения изгнанных из Армении азербайджанцев.

В условиях расистской и реваншистской политики, проводимой Арменией на государственном уровне, ее нынешнее широкомасштабное вооружение представляет серьезную угрозу миру и безопасности.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в этой связи предостерегает: «Вооружение Армении просто приведет к новой напряженности».

В своем интервью 7 января глава государства заявил: «Мы не хотим этого. Мы хотим мира. Мы хотим, чтобы страница войны была уже перевернута. Однако мы видим, что и сама Армения, и ее новые покровители не хотят этого. Они живут реваншистскими идеями, и Армения фактически является источником угрозы для региона. Независимое армянское государство по сути является фашистским государством. Потому что если этой страной на протяжении почти 30 лет руководили носители фашистской идеологии, то они и сформировали эту страну по своему подобию».

«Посмотрите на расистские и фашистские заявления первого президента Армении, которые столь же безобразны, сколь и опасны. Он преподносит этнические чистки как источник гордости, хвастается изгнанием азербайджанцев с их исторических исконных земель. Просто этот видеоматериал, как говорится, стал достоянием общественности сейчас. Но, разумеется, в Армении знали об этом. Конечно, союзники и покровители Армении знали и разделяли эти взгляды. 30-летняя оккупационная политика против нас – это продукт не только Армении. Это совместный продукт солидарных с ней исламофобских, азербайджанофобских, расистских, ксенофобских кругов, представителей зарубежных стран. Мы соседствуем с таким фашистским государством, и угроза фашизма не исчезает. Вот почему фашизм должен быть уничтожен. Его уничтожит либо руководство Армении, либо мы. Другого выхода у нас нет. Опять же, 30-летняя оккупация, страдания нашего народа, Ходжалинский геноцид, разрушенный и разоренный Карабах – все это перед нашими глазами, и кто может гарантировать, что это не повторится? Никто! Потому что первые три лидера Армении являются носителями фашистской идеологии. Как я уже говорил, нынешний руководитель Армении хочет выставить себя голубем мира. Однако посмотрите его выступления в 2018-2019 годах, о них сейчас никто не хочет вспоминать. Даже его друзья во Франции не хотят от него отказаться. То есть эта идеология там живет, и ее носителями сегодня являются не только сегодняшняя армянская оппозиция, но и власти Армении.

Хочу еще раз сказать, что мы не будем смотреть на это как просто наблюдатели. Армения должна немедленно остановить вооружение. Франция и другие страны, поставляющие ей оружие, должны расторгнуть и аннулировать эти контракты. Уже поставленное в Армению оружие должно быть возвращено. Это наше условие. Теперь пусть кто как хочет, так и воспринимает это. Я говорю свое слово, и они, и те, кто за ними стоит, тоже знают, что если мы что-то говорим, то относимся к этому очень серьезно.

Надеюсь, что все наши условия относительно мирного договора также будут приняты, потому что в них нет ничего экстраординарного. Упразднение Минской группы, изменение конституции – без этого мирный договор невозможен. Если Армении не нужен мирный договор, то он не нужен и нам. Мы и без его подписания сможем жить и проводить свою политику. Но я бы все же посоветовал армянской стороне все хорошо взвесить, в том числе и геополитические изменения в мире», - подчеркнул глава Азербайджанского государства.

Таким образом, если Армения действительно настроена на установление прочного мира и стабильности в регионе, ей необходимо незамедлительно отказаться от политики расизма, избавиться реваншистских тенденций, и, начав диалог с западными азербайджанцами, обеспечить их достойное и безопасное возвращение на исконные земли.