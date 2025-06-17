Фархад Мамедов: Анкара демонстрирует, что любой контакт с Иреваном координируется с Баку

Автор: глава Центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов

Источник: телеграм-канал Ф.Мамедова

Президенты Азербайджана и Турции встретятся 19 июня в Кахраманмараше, а уже 20 июня президент Турции будет принимать премьера Армении.



Анкара демонстрирует, что любой контакт с Иреваном координируется с Баку.



Учитываем, что информация о визите Пашиняна в Анкару 20 июня была распространена за день до начала ударов Израиля по Ирану. То есть, не следует искать связь с этими событиями.



С другой стороны, война между Израилем и Ираном, несомненно, влияет на повестку визитов Президента Азербайджана и премьера Армении в Турцию.



Что может быть актуально?



Конечно же мирный процесс…



Для Баку важно начать процесс роспуска МГ ОБСЕ, для Иревана важно получить гарантии, желательно на бумаге, что Азербайджан поддерживает территориальную целостность Армении.



Ну и тема коммуникаций…



Консультации президентов Азербайджана и Турции перед встречей с премьером Армении демонстрируют, что Турция стремится сыграть конструктивную роль, выводя мирный процесс на какие-то результаты. При этом, следует учитывать слабеющую позицию Ирана…

Источник: @mneniyefm