Председатель Национальной ассамблеи Болгарии посетила Аллею почетного захоронения - ФОТО

17 июня делегация во главе с председателем Национальной ассамблеи Республики Болгария Натальей Киселовой, прибыв на Аллею почетного захоронения, посетила могилу общенационального лидера нашего народа, архитектора и основателя современного независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева.

Как передает АЗЕРТАДЖ, председатель Национальной ассамблеи возложила цветы к могиле общенационального лидера и отдала дань уважения его памяти.