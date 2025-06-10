«Священный» разлом, или почему Пашинян пошел на открытую конфронтацию с Армянской церковью?

На фоне резких высказываний премьер-министра Никола Пашиняна в адрес католикоса Гарегина II конфликт между государственной властью и высшим духовенством в Армении обостряется, приводя к беспрецедентному напряжению в их взаимоотношениях.

После серии резких заявлений Пашинян, по всей видимости, намерен перевести противостояние с главой Армянской апостольской церкви (ААЦ) в практическую плоскость – речь идет о намерении создать координационную группу, целью которой станет смещение католикоса.

Как сообщили сегодня армянские СМИ, премьер обратился к последователям ААЦ через соцсеть, отметив необходимость предпринять решительные шаги «для освобождения» ААЦ и «организации новых католикосских выборов». В своем обращении Пашинян указал критерии отбора членов координационной группы - нужны люди, которые: «всей душой верят в Иисуса Христа; хотя бы раз в жизни читали Библию от начала до конца; хотя бы раз за последние 5 лет соблюдали Великий пост; молятся каждый день; верят, что повестка реформирования Эчмиадзина соответствует интересам Церкви, народа, государства и святому наследию предков». Помочь понять соответствие этим критериям, по версии Пашиняна, должны «глаза души».

Ответственность за отбор первых 10 членов координационной групп премьер берет на себя – «на основе бесед и оценки соответствия вышеуказанным критериям». Членами группы «могут быть как мужчины, так и женщины, как миряне, так и духовные лица. В случае с безбрачными священнослужителями обязательно условие - они не должны нарушать обет безбрачия». В дальнейшем группа самостоятельно определит процедуры расширения, структуру и другие вопросы. Формирование координационной группы будет проходить в рабочем порядке, пока она сама не примет решение о публичном заявлении о себе.

Эта публикация стала кульминацией череды обвинений и упреков премьера в адрес армянского духовенства. Еще 29 мая на заседании правительства Пашинян заявил о превращении всех церквей «в чуланы, заваленные рухлядью». По его словам, в церквях складируется все самое ненужное, в том числе, чья-то одежда, обувь, мусор. Он также удивился тому, «сколько можно фальшивить, говорить о святом и быть атеистом, попирать святыни».

Позже Пашинян опубликовал в соцсети, резкий пост с использованием грубой лексики в адрес иерархов ААЦ. Он также потребовал, чтобы все священники, нарушившие обет безбрачия, были лишены духовного сана. С аналогичными нападками выступила и его супруга Анна Акопян, назвав патриарха «главным мафиози».

Спустя несколько дней Пашинян усомнился в соблюдении Гарегином II обета безбрачия и заявил, что если выяснится, что если он имеет ребенка, то не может быть католикосом всех армян. А 9 июня уже прямо обвинил католикоса в нарушении целибата. Пашинян заявил, что у Гарегина II есть ребенок, и при необходимости он готов предъявить доказательства. «Гарегин II нарушил добровольно принятый им обет безбрачия, и у него есть ребенок, - заявил премьер-министр Армении. - Это факт и, если Гарегин II попытается все отрицать, я докажу это в необходимом формате».

«Соответственно, по каноническому праву Армянской апостольской церкви Гарегин II не мог быть епископом, архиепископом, не мог быть избранным и не мог быть католикосом. Ктрич Нерсисян (имя Гарегина II в миру) должен освободить Патриаршие покои. ААЦ должна иметь новоизбранного Католикоса, поведение на добропорядочность которого будет проверена и подтверждена перед выборами. Призываю верных последователей ААЦ объединиться вокруг повестки освобождения Патриарших покоев с любовью и христианским образом и избрания Католикосом всех армян поистине священнослужителя», - написал Пашинян в соцсети.

«Государство (власть) принадлежит народу. Церковь принадлежит народу. Мы вернули государство (власть) народу. Церковь также должны вернуть народу», - заявил премьер.

На фоне скандала Пашинян призвал избрать нового предстоятеля ААЦ, чья «благонравность» будет проверена до голосования. Кроме того, он предложил изменить порядок избрания главы Церкви, чтобы государство имело решающий голос на выборах, а кандидаты проходили бы проверку на этику.

Заявления Пашиняна вызвали волну общественно-политического возмущения и резкую реакцию духовенства. Высший церковный совет ААЦ заявил, что «постыдная антицерковная кампания и поведение главы правительства», инициированные против национальных ценностей и церкви «чреваты разрушительными последствиями».

Стоит отметить, что противостояние между действующей властью и Армянской апостольской церковью началось далеко не сегодня. Первые признаки разногласий проявились еще в 2018 году, когда в результате бархатной революции к власти в Армении пришел Пашинян. В то время протестное движение коснулось и в церковной среды - выявленные факты кумовства и коррупции породили громкие скандалы. Обвинив высшее духовенство в «моральном разложении и превращении Церкви в бизнес», критически настроенные представители духовенства потребовали отречения Гарегина II от титула.

Позднее в политических кругах прозвучали предложения о введении налогообложения церковного имущества. «Необходимо обсудить, почему церковь не платит налоги, и вообще с юридической точки зрения нужно пересмотреть, что делает священника, которому целуют ручки, выше, чем обычного бизнесмена, который платит налоги...» - заявил спикер парламента Армении Ален Симонян. «Хватит уже играть на наших эмоциях, истории, и, уже работая в политике, идти собирать деньги у диаспоры. Продавать свечи, кока-колу, вино, иметь рестораны и не платить налоги», – добавил он.

Не обошел вниманием тему и премьер Пашинян, правда, высветив другой ракурс проблемы и призвав отказаться от «логики» превращать в храм любую конюшню: «Где есть памятник, - это памятник, нет темы для обсуждения. Но, извините, для меня есть много удивительных явлений - в Армении есть памятники истории и культуры, которые исторически зафиксированы как светские постройки, там была конюшня и т. д., но, когда заходишь, видишь свечи, воткнутые в стены, свечи горят, тут есть проблема. Дорогие люди, там была конюшня, там держали лошадей - они спали ночью, утром уходили, зачем вы свечку зажигаете в этой конюшне?».

Тем не менее, намерения армянского правительства очистить церковь от теневого бизнеса и лишить ее привилегий так и не были реализованы.

После окончания Второй карабахской войны в 2020 году начался новый виток конфликта - католикос Гарегин II публично призвал Пашиняна уйти в отставку, обвинив его в провале национальной политики.

Кульминацией противостояния стал 2024 год, когда во главе массовых акций против демаркации армяно-азербайджанской границы стало духовное лицо - архиепископ Баграт Галстанян (Србазан). В истории армянской политики это было впервые, когда протестное движение возглавил высокопоставленный представитель ААЦ. Открытое выражение политической позиции, поддержка оппозиции и даже требование об отставке премьер-министра было расценено как прямое вмешательство в государственные дела. Особенно, когда стали появляться сообщения о перспективах официального выдвижения на пост премьера самого Србазана.

Все это привело к резкому обострению конфликта между властью и Церковью - вплоть до того, что Пашинян назвал ее «агентом влияния». Ситуация дошла до того, что полиция попыталась помешать Гарегину II в День Первой Республики 28 мая посетить мемориальный комплекс «Сардарапат», куда также прибыл Пашинян. Этот инцидент, по мнению наблюдателей, стал свидетельством перехода многолетнего конфликта в открытую фазу.

Поэтому последние шаги Пашиняна многими трактуются как ответ на активную вовлеченность церкви в общественно-политические процессы. И сегодня Пашинян, похоже, стремится не только обновить церковные ряды, избавившись от действующего католикоса. Речь может идти о гораздо более масштабном замысле - институциональном вмешательстве в дела Армянской апостольской церкви, что может привести к смещению баланса между светской и духовной сферой. Тем более, что планы властей сопровождаются идеологической подоплекой. Так, звучат заявления о необходимости изъять право избрания католикоса у высшего духовенства и передать его гражданам Армении, а также о том, что государство должно играть в этом процессе «решающую роль». Эта линия сопровождается громким лозунгом: «Вернем Церковь народу». Пашинян называет свои заявления актом «заботы о верующих и духовной чистоте», однако противники инициативы премьера видят в этом инструмент политического давления и попытку подчинить или ослабить и даже уничтожить независимость ААЦ.

Такая позиция вызывает резонанс не только из-за своего содержания, но и из-за нарушений принципов светского государства, указывают критики, напоминая о конституции страны, согласно которой государство и церковь отделены друг от друга. В этом контексте нападки Пашиняна на церковь воспринимаются не столько как борьба за моральные ценности, сколько как попытка убрать, пускай даже неформального, но потенциального политического конкурента. То есть, конфликт между Пашиняном и ААЦ выглядит, скорее, как борьба за влияние и контроль над важнейшим религиозным символом армянства.

И, коль скоро речь зашла о конституции, то обострение противостояния между властью и ААЦ уже дошло до обсуждения возможных изменений в основной закон Армении с целью закрепления участия государства в делах Церкви. Возможность таких поправок не исключили спикер парламента Ален Симонян и министр юстиции Србуи Галян, возглавляющая комиссию по конституционным реформам, хотя она также признала, что на данный момент такой вопрос не обсуждается.