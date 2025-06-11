На грани преддефолта: Экономика Армении трещит по швам, а Пашинян призывает «искать счастье» в налогах

«Есть налог - есть счастье. Нет налога - нет счастья» - это вовсе не цитата из политической сатиры, а реальное заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Звучит как шутка, но экономика смеяться не умеет. Она отвечает цифрами.

В ситуации, в которой оказалась армянская экономика, эти слова выглядят не просто спорными, а крайне далекими от экономической логики в целом. Поскольку налоги - это инструмент, но никак не самоцель, и их назначение - служить экономике, а не заменять ее собой.

«Агрессивная налоговая политика, которую проводит правительство Армении, никак не согласуется со стагнирующей экономикой страны», - такую точку зрения выразил бывший председатель Комитета по госдоходам (КГД) Давид Ананян, пишут армянские СМИ.

«Чем больше налогов собирает государство, тем сильнее это вредит нашей экономике, которой приходится выживать в тяжелых условиях. Экономика не растет, но на финансовую систему возложена задача обеспечить определенный объем налоговых поступлений. При этом, не генерируя и не производя общественные блага, не производя достаточно товаров и услуг, экономика выказывает признаки стагнации и рецессии, но, видите ли, налоговый орган любой ценой пытается выполнить возложенный на него план», - сказал он.

Комментируя слова главы Комитета госдоходов Армении Эдуарда Акопяна о том, что «налоги нужно платить, чтобы быть счастливым» и последовавшее за этим заявление премьер-министр Никола Пашиняна: «Есть налог - есть счастье, нет налога - нет счастья», Ананян заметил, что налог - это обязательный платеж, который собирает государство, и нужно не искать в этом счастье, а проявлять сознательность и выполнять свой общественный долг.

«Наша задача не в поисках счастья в принуждении, что уже «попахивает» мазохизмом, а в осознании нашей обязанности платить налоги. Надо просто свыкнуться с этой мыслью и жить с ней», - сказал Ананян.

Концентрацию всех усилий лишь на налоговой политике, которая представляет собой не более чем один из важных компонентов экономики в целом, Ананян считает «непозволительной роскошью для Армении».

При этом единственная цель налогового администрирования - обслуживание экономической политики.

На его взгляд, было бы правильнее, если бы власти Армении сфокусировали свое внимание на экономической политике и экономике в целом.

Ананян указал на тяжелое положение, в котором оказался реальный сектор экономики Армении. По прямым иностранным инвестициям экономика демонстрирует отрицательные показатели. То есть иностранный капитал выводится из страны.

Таким образом, по оценке Ананяна, экономика Армении постепенно приближается к преддефолтному состоянию.

«Нынешняя траектория экономических процессов ведет к дефолту. Это напрямую связано с вызовами в сфере безопасности, падением репутации Армении во внешнем мире и недостаточной гибкостью системы управления.

По сути, государство не справляется со своей функцией управления экономикой», - сказал Ананян изданию «Sputnik Армения».

Опасная ситуация, по его словам, уже отразилась в официальной статистике за 2025 год. На самом деле за «оптимистичными» цифрами, представленными общественности, скрывается множество тревожных факторов.

И не случайно, что, по наблюдениям экс-главы Комитета по госдоходам Армении, при обсуждении исполнения бюджета-2024 ответственные должностные лица сосредоточились не на показателях предыдущего года, а на сравнении их с показателями 2018-го. К примеру, премьер Пашинян назвал рекордным зафиксированное в ноябре 2024 года количество рабочих мест - 782 832, что на 32% больше, чем было в 2018 году (192 613).

В связи с этим, армянские СМИ напоминают, что согласно официальной статистике, в первом квартале 2025 года индекс экономической активности Армении снизился на 9,8 процентных пункта по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, промышленное производство - на 16,1%, обрабатывающая промышленность - на 23,5%, горнодобывающая промышленность - на 6,8%. Спад внешней торговли достиг 52,9%, в том числе экспорт сократился на 60,4%, импорт - на 46,5%.

Как видно, декларативные успехи армянского правительства резко контрастируют с мрачной реальностью экономических показателей, свидетельствующих о нарастающем кризисе. Возникает парадокс: экономическая основа стремительно размывается, а власти призывают «платить и радоваться», превращая налогообложение из инструмента регулирования в нечто из области эмоций. Заявления армянских руководителей о том, что «налоги нужно платить, чтобы быть счастливым», или что «без налогов нет счастья», представляют собой чистой воды демагогию. Такое смещение акцентов является симптомом более глубокой проблемы: подмены экономической политики пустой риторикой и популистскими лозунгами.

Особо показательна манипуляция статистикой - вместо того чтобы анализировать данные 2024 года в динамике с предыдущим периодом, армянский премьер предпочитает сравнивать их с 2018 годом. Такой подход представляет собой пример статистического популизма: Пашинян игнорирует экономические провалы последних лет, в том числе, падение ключевых индикаторов в 2025 году, обращаясь к типичному приему ретроспективной корректировки: когда последние цифры не радуют, обращаются к прошлым, более выгодным данным. Такая тактика уводит общественное внимание от реальной картины и создает иллюзию прогресса на фоне очевидной стагнации. Но падение индекса экономической активности и сокращение экспорта - это показатели, перед которыми невозможно закрыть глаза, какими бы «оптимистичными» ни были официальные заявления.

Приведенная выше статистика - это не абстрактные цифры, а реальный сигнал, и падение промышленного производства, обрабатывающей промышленности, внешней торговли лишь подтверждают этот диагноз.

Экономика Армении стремительно теряет точки опоры. При такой неутешительной ситуации сосредотачиваться исключительно на сборе налогов, мягко говоря, не самое верное решение. Так что, если текущий вектор политики не изменится, Армения может оказаться в полномасштабном кризисе уже в ближнесрочной перспективе.

Переиначивая известную фразу героя Ильфа и Петрова о том, что «автомобиль - не роскошь, а средство передвижения», применительно к данной ситуации уместно заметить, что налог - это не философия счастья, это инструмент, призванный обслуживать экономику, а не подменять ее. Так что, Пашиняну и его экономической команде следовало бы усвоить: счастье - это не налог, счастье - это работающая экономика.