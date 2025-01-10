Хакан Фидан: Прекращение оккупации Карабаха имело большое значение для обеспечения прочного мира в регионе

Прекращение оккупации Карабаха действительно стало невероятно важной вехой с точки зрения обеспечения прочного мира в регионе. Важно, чтобы мир, который уже установился в регионе, стал прочным и официальным. Нестабильность, царившая на Кавказе на протяжении последних 100 лет, не пошла никому из нас на пользу. Сохранить нынешнюю стабильность можно, и для этого появилась историческая возможность.

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, отвечая на вопрос АЗЕРТАДЖ.

«Мы ценим решительное лидерство Президента Ильхама Алиева в этом вопросе. Шаги, которые Президент Азербайджана хочет предпринять в плане развития как своей страны, так и региона, имеют большое значение», - сказал министр, добавив, что для подписания соглашения о прочном мире в регионе необходимо завершить работу над несколькими оставшимися статьями, и выразил надежду, что это произойдет в текущем году.