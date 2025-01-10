Премьер Пакистана посетит Азербайджан
Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф совершит визит в Азербайджан и Узбекистан в третью неделю февраля.
Об этом сообщает издание The News International.
В статье отмечается, что Пакистан активно стремится к расширению взаимодействия с государствами Центральной Азии в соответствии со своей политикой «Видение Центральной Азии» и укреплению связей с важными странами Кавказа. Следуя этой стратегии, премьер и осуществит указанные визиты в Азербайджан и Узбекистан.
Премьера в этой поездке будут сопровождать вице-премьер, министр иностранных дел, сенатор Мухаммад Исхак Дар и ряд федеральных министров. В делегацию также войдут представители деловых кругов.
Издание отмечает, что Шахбаз посетит Баку в третий раз менее чем за семь месяцев.
В рамках визита предполагается подписание нескольких соглашений, регламентирующих сотрудничество двух стран в экономической сфере.