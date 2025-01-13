Какой будет погода в Азербайджане завтра?

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет облачно.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, днем в отдельных районах возможен небольшой дождь, ночью и утром — слабый туман. Северо-западный ветер местами усилится.

Температура воздуха ночью будет в пределах 2–6° тепла, днем — 7–9°. Атмосферное давление составит 768 мм рт. ст., относительная влажность — 70–80%.

В регионах Азербайджана в основном без осадков, но вечером в некоторых восточных районах возможен дождь, а в горах — снег. На отдельных территориях ожидается туман. Прогнозируется западный ветер, который также будет усиливаться в некоторых местах.

Температура воздуха ночью в регионах составит от 1° мороза до 4° тепла, днем — 8–13° тепла. В горных районах ночью температура опустится до 4–9° мороза, днем в горах будет 2–7° тепла.