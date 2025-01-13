Новоназначенный посол Турции в Азербайджане прокомментировал распространившиеся о нем утверждения

Новоназначенный посол Турции в Азербайджане Бирол Акгюн прокомментировал утверждения, распространившиеся о нем в ряде медиа-ресурсов и социальных сетей.

Акгюн отметил в своем аккаунте «X», что является главой Фонда просвещения Турции и представляет указанную организацию в Совете попечителей Фонда Юнуса Эмре.

Он отметил, что расследование в отношении бывшего руководства и сотрудников Института Юнуса Эмре продолжается, и эти вопросы не имеют к нему никакого отношения:

«Я не несу никакой ответственности за это. Проводимое расследование не имеет ко мне никакого отношения. Довожу до сведения общественности, что буду судиться с теми, кто распространяет эти утверждения, направленные на нарушение моих личных прав».