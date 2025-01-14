Лавров: РФ высоко оценивает развитие отношений с Азербайджаном

Отношения России и Азербайджана находятся на доверительном уровне.

Об этом сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции в Москве.

По его словам, Москва высоко ценит уровень развития отношений с Баку.

«Что касается российско-азербайджанских отношений, я их оцениваю очень высоко. Они доверительные, президенты регулярно общаются, закрытых тем каких-либо не существует. У них, у президента Владимира Путина и президента Ильхама Алиева, налажена работа по стимулированию правительств на поиск новых взаимовыгодных проектов», - отметил глава дипведомства.

Источник: ТАСС