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Уволена отметившая день рождения во время операции гинеколог Ляман Алиева – ВИДЕО

Феликс Вишневецкий15:43 - Сегодня
Уволена отметившая день рождения во время операции гинеколог Ляман Алиева – ВИДЕО

Принято решение в отношении акушера-гинеколога клиники German Hospital Ляман Алиевой, которая отметила день рождения во время операции вместе с коллегами.

Созданная для расследования этого случая комиссия из пяти человек завершила свою работу, по итогам которой Л.Алиева была уволена, сообщает 1news.az со ссылкой на Oxu.az.

Отмечается, что результаты расследования комиссии будут обнародованы 15 января.

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