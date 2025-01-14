Обсуждены перспективы межпарламентского сотрудничества между Азербайджаном и Турцией

Делегация аппарата Милли Меджлиса, находящаяся с визитом в Анкаре, встретилась с генеральным секретарем Великого национального собрания Турции (ВНСТ) Талипом Узуном.

Как сообщает Report, на встрече обсуждалось развитие отношений между двумя братскими странами.

Руководитель аппарата Милли Меджлиса Фарид Гаджиев поблагодарил коллегу за приглашение и поздравил с 33-летием установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Турцией.

Он, вспомнив свои встречи с Талипом Узуном, выразил уверенность, что развитие связей между парламентскими аппаратами внесет свой вклад в повышение эффективности двустороннего сотрудничества. Фарид Гаджиев рассказал о реформах, проведенных в Милли Меджлисе под руководством председателя парламента Сахибы Гафаровой, и направлениях деятельности Аппарата.

В ходе беседы была отмечена важность подписанного соглашения о сотрудничестве между парламентами двух стран, было обращено внимание на то, что документ также включает вопросы развития сотрудничества между аппаратами парламентов. Стороны также обсудили перспективы сотрудничества между аппаратами.

Затем делегация провела встречу с представителями пяти отделов Секретариата Великого национального собрания Турции. На встрече была отмечена важность взаимного обмена опытом и регулярных визитов, были заслушаны доклады. Начальники отделов выступили с подробными презентациями о деятельности своих отделов.

Визит азербайджанской парламентской делегации в Анкару продолжается.