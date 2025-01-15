«Обязательства, больше похожие на благотворительность»: Фархад Мамедов о подписании договора по стратегическому партнерству Армении и США

Автор: глава Центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов

Источник: телеграм-канал Ф.Мамедова

США и Армения стали стратегическими партнерами.

Итак, документ подписан. Основные направления, о которых нам рассказали подписанты:

- США должны поддерживать реформы по демократизации,

- США обязуются помогать развитию экономики,

- США должны помогать в развитии инклюзивности (про это можно забыть в период Трампа),

- США обязуются помогать в сфере безопасности (широкое понятие: здесь и Минобороны, и разведка, и технологии, и МВД),

- США обязуются помогать в трансформации атомной энергетики (привет Росатому),

- США будут помогать в обеспечении пограничной безопасности (то есть, создавать пограничную службу Армении),

- Армения стала членом коалиции по борьбе с террористами из ИГИЛ на Ближнем Востоке.

Итак, как мы видим, это односторонняя поддержка США Армении: политическая, экономическая, военная, технологическая.

В принципе, уходящая администрация США оформила в отдельный документ все, что делала последние несколько лет.

Информация Азербайджанских СМИ о том, что США передают вооружения Армении подтвердилась новостью о том, что США планируют совместные учения и поддержку пограничной службе Армении. Посольству США в Азербайджане должно быть, как минимум, стыдно за лживые комментарии… хотя о чем это я?!

Из интересного: граница Армении переходит под контроль США. Привет России и Ирану…

Вишенка на торте это переобувание Армении из участника коалиции России, Ирана и режима Башара Асада в Сирии в участника коалиции борьбы против ИГИЛ под патронажем США… это так феерически, так как появление вооруженных сил Армении в Сирии в составе российского контингента произошло в период премьерства Пашиняна после его первой встречи с Путиным и было представлено как «беспрецедентный шаг» Армении в отношении России… Тут привет передается Турции, потому как под вывеской борьбы с ИГИЛ США оформляют свое присутствие в Сирии и, самое главное, военную и финансовую поддержку террористам ПКК/ЙПГ. То есть, Армения становится членом коалиции, поддерживающие курдские террористические организации!

Улыбнуло, когда глава МИД Армении Мирзоян благодарил довольного Блинкена за экономическое развитие Армении, которое произошло за счет реэкспорта санкционных товаров в Россию и экспорта санкционных российских товаров на мировой рынок…

Из плюсов… Блинкен в свойственной ему манере «искренности», когда брови домиком, говорил о поддержке исключительно Армении в ее пределах, и не упомянул Азербайджан и Карабах… Мирзоян также говорил о мире в регионе без упоминания Азербайджана…

Ну что… односторонние обязательства США перед Арменией обозначены… остается подождать каково будет отношение администрации Трампа к этим обязательствам, больше похожим на благотворительность.