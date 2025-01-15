 «Обязательства, больше похожие на благотворительность»: Фархад Мамедов о подписании договора по стратегическому партнерству Армении и США | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Политика

«Обязательства, больше похожие на благотворительность»: Фархад Мамедов о подписании договора по стратегическому партнерству Армении и США

First News Media08:17 - Сегодня
«Обязательства, больше похожие на благотворительность»: Фархад Мамедов о подписании договора по стратегическому партнерству Армении и США

Автор: глава Центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов

Источник: телеграм-канал Ф.Мамедова

США и Армения стали стратегическими партнерами.

Итак, документ подписан. Основные направления, о которых нам рассказали подписанты:

- США должны поддерживать реформы по демократизации,

- США обязуются помогать развитию экономики,

- США должны помогать в развитии инклюзивности (про это можно забыть в период Трампа),

- США обязуются помогать в сфере безопасности (широкое понятие: здесь и Минобороны, и разведка, и технологии, и МВД),

- США обязуются помогать в трансформации атомной энергетики (привет Росатому),

- США будут помогать в обеспечении пограничной безопасности (то есть, создавать пограничную службу Армении),

- Армения стала членом коалиции по борьбе с террористами из ИГИЛ на Ближнем Востоке.

Итак, как мы видим, это односторонняя поддержка США Армении: политическая, экономическая, военная, технологическая.

В принципе, уходящая администрация США оформила в отдельный документ все, что делала последние несколько лет.

Информация Азербайджанских СМИ о том, что США передают вооружения Армении подтвердилась новостью о том, что США планируют совместные учения и поддержку пограничной службе Армении. Посольству США в Азербайджане должно быть, как минимум, стыдно за лживые комментарии… хотя о чем это я?!

Из интересного: граница Армении переходит под контроль США. Привет России и Ирану…

Вишенка на торте это переобувание Армении из участника коалиции России, Ирана и режима Башара Асада в Сирии в участника коалиции борьбы против ИГИЛ под патронажем США… это так феерически, так как появление вооруженных сил Армении в Сирии в составе российского контингента произошло в период премьерства Пашиняна после его первой встречи с Путиным и было представлено как «беспрецедентный шаг» Армении в отношении России… Тут привет передается Турции, потому как под вывеской борьбы с ИГИЛ США оформляют свое присутствие в Сирии и, самое главное, военную и финансовую поддержку террористам ПКК/ЙПГ. То есть, Армения становится членом коалиции, поддерживающие курдские террористические организации!

Улыбнуло, когда глава МИД Армении Мирзоян благодарил довольного Блинкена за экономическое развитие Армении, которое произошло за счет реэкспорта санкционных товаров в Россию и экспорта санкционных российских товаров на мировой рынок…

Из плюсов… Блинкен в свойственной ему манере «искренности», когда брови домиком, говорил о поддержке исключительно Армении в ее пределах, и не упомянул Азербайджан и Карабах… Мирзоян также говорил о мире в регионе без упоминания Азербайджана…

Ну что… односторонние обязательства США перед Арменией обозначены… остается подождать каково будет отношение администрации Трампа к этим обязательствам, больше похожим на благотворительность.

Поделиться:
152

Актуально

Xроника

Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии открытия Недели устойчивого ...

Политика

Айхан Гаджизаде ответил посольству США

Общество

Самая большая в мире винная бочка: Винодельня SAVALAN - ASPI Winery теперь в Книге рекордов ...

Общество

Umico.az в Шуше: Новый шаг в развитии электронной коммерции - ФОТО

Политика

Айхан Гаджизаде ответил посольству США

«Обязательства, больше похожие на благотворительность»: Фархад Мамедов о подписании договора по стратегическому партнерству Армении и США

Элин Сулейманов встретился с британским министром

Обсуждены перспективы межпарламентского сотрудничества между Азербайджаном и Турцией

Выбор редактора

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Гейдар Алиев и борьба за Карабах с советских времен до эпохи независимости

Судебное дело Пелико, от которого стынет кровь, как свидетельство моральной деградации либерального мира

Каспийские тюлени: численность, угрозы и возможные пути спасения – ИНТЕРВЬЮ с Тариэлем Эйбатовым – ФОТО

Парижское климатическое соглашение: как мир сражается за температурный баланс – ФОТО – ВИДЕО

Новости для вас

План «Ковер»: Что это за режим и какие действия он предусматривает?

Песков не стал реагировать на слова Карасева об Ильхаме Алиеве: Внешняя политика РФ — прерогатива президента

Песков: Путин принес извинения в связи с крушением самолета AZAL под Актау

Генконсульство Азербайджана в Лос-Анджелесе эвакуировано из-за пожаров

Последние новости

Экс-премьер Грузии подвергся нападению в Батуми

Сегодня, 09:27

Айхан Гаджизаде ответил посольству США

Сегодня, 09:17

MrBeast решил спасти TikTok

Сегодня, 08:55

В Южной Корее впервые в истории страны арестован действующий президент - ФОТО

Сегодня, 08:49

«Обязательства, больше похожие на благотворительность»: Фархад Мамедов о подписании договора по стратегическому партнерству Армении и США

Сегодня, 08:17

Председатель Международного суда ООН подал в отставку

Сегодня, 00:00

Элин Сулейманов встретился с британским министром

14 / 01 / 2025, 23:40

США направляют в Армению специальную группу пограничной безопасности

14 / 01 / 2025, 23:20

США и Армения подписали договор о стратегическом партнерстве

14 / 01 / 2025, 23:00

Внешний долг Франции при Макроне вырос на 12 процентов

14 / 01 / 2025, 22:40

Обсуждены перспективы межпарламентского сотрудничества между Азербайджаном и Турцией

14 / 01 / 2025, 22:23

Пластические хирурги не будут допускаться к эфирам

14 / 01 / 2025, 22:00

Объявлена дата трехсторонней встречи между Россией, Азербайджаном и Ираном в транспортной сфере

14 / 01 / 2025, 21:40

Делегация Аппарата Милли Меджлиса находится с визитом в Анкаре

14 / 01 / 2025, 21:20

Американская актриса погибла при пожаре в Калифорнии - ФОТО

14 / 01 / 2025, 21:00

Национальная научная команда Азербайджана примет участие в Международном астронавтическом конгрессе в Сиднее

14 / 01 / 2025, 20:40

В России восстановлена работа Интернета - ОБНОВЛЕНО

14 / 01 / 2025, 20:20

Мирзоян собирается в Россию

14 / 01 / 2025, 20:01

Маску предоставят офис в здании Белого дома

14 / 01 / 2025, 19:30

Иранский режиссер отказалась от награды из-за двойных стандартов Франции

14 / 01 / 2025, 19:15
Все новости
2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС
1news TV

2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

Новый год уже совсем близко, а это означает, что пришло время подвести итоги года уходящего. Команда 1news.az отправилась в Бакинский государственный20 / 12 / 2024, 16:19
МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

04 / 10 / 2024, 11:00
Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

30 / 08 / 2024, 17:55
ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

09 / 08 / 2024, 09:31
Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

06 / 08 / 2024, 09:50
Ностальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана

Ностальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана

29 / 05 / 2024, 10:23