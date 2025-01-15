Азербайджанец назначен представителем Республики Дагестан в Баку

Генерал-майор Росгвардии Алияр Абдуллаев назначен представителем Республики Дагестан в Азербайджане.

Об этом сообщают российские СМИ.

Соответствующий указ подписал глава Дагестана Сергей Меликов.

Алияр Абдуллаев ранее был заместителем командующего Приволжским округом войск национальной гвардии РФ по работе с личным составом (2016-2023 гг.). Он является этническим азербайджанцем.

Бывший представитель Республики Дагестан в Баку Марат Аскендеров освобожден от должности по собственному желанию.