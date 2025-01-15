«Многое будет зависеть от видения Трампа расклада сил»: Ильгар Велизаде о стратегическом партнерстве Армении и США

«Весьма примечательно, что в Иране и Москве очень мягко отреагировали на действия Иревана, который заключением хартии о стратегическом партнерстве с США по сути распахнул двери для Вашингтона в регион. Там лишь высказали осторожное предостережение, что вмешательство в региональные дела внерегиональных стран может негативно сказаться на безопасности Южного Кавказа. Как именно - не уточняется».

Как сообщает 1news.az, об этом в своем Телеграм-канале написал политический эксперт, глава Клуба политологов «Южный Кавказ» Ильгар Велизаде, комментируя хартию по стратегическому партнерству между США и Арменией.

«Обе страны занимают выжидательную позицию в преддверии прихода новой администрации, и каждая по-своему рассчитывает на диалог с ней по интересующему кругу вопросов: Москва - по ситуации вокруг Украины, Тегеран – по ситуации на Ближнем Востоке, поэтому они не торопятся с резкими выпадами в адрес Вашингтона», - отметил эксперт.

В Баку тоже считают, что администрация Байдена сделала все, чтобы разделительные линии в регионе Южного Кавказа были четко очерчены и совпадали с условной армяно-азербайджанской границей, пишет Велизаде.

«Есть определенный расчет на то, что новая американская администрация трезво оценит ситуацию и не будет делать резких движений в отношении Азербайджана. В идеале можно было бы повысить статус и азербайджано-американских отношений каким-либо документом аналогичного характера. Но многое будет зависеть от характера диалога с администрацией Трампа и ее видения расклада сил в Каспийско-Кавказском регионе, а если брать шире, то в Юго-Западной и Центральной Азии в целом», - заключил эксперт.

Отметим, что Армения и США подписали хартию о создании комиссии по стратегическому партнерству. Церемония состоялась в Вашингтоне, документ подписали глава МИД Армении Арарат Мирзоян и госсекретарь США Энтони Блинкен.

Стороны заявили, что комиссия по стратегическому партнерству очертит план по расширению сотрудничества в таких сферах, как экономика (включая энергетику и инновации), оборона, безопасность, развитие демократии и правосудие.

Госсекретарь США отметил, что обе страны готовы начать работу над соглашением по развитию мирной атомной энергетики.

Напомним, что еще 8 января армянский министр косвенно подтвердил, что стороны готовят документ о стратегическом партнерстве, однако сроков заключения не назвал. Зато в соцсетях активно и не без доли помпезности его анонсировали некоторые прозападные деятели.

Примечательно, что документ подписан уходящей администрацией Байдена. Каковы перспективы его реализации при Трампе - этот вопрос остается открытым.

Как ранее писал американист Сурен Саркисян, данным документом США не предоставляют Армении каких-либо гарантий безопасности. Соглашение предусматривает помощь по линии консультационных программ, контактов между военными, военное образование и участие в международных образовательных программах, а также продолжение многолетнего сотрудничества с национальной гвардией Канзаса.