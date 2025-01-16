Захарова отметила конфронтационную сущность наблюдательной миссии ЕС в Армении

Москва регулярно говорит о негативном отношении и конфронтационной сущности так называемой полувоенной наблюдательной миссии ЕС на армянской территории.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом на брифинге заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Антироссийские, антиазербайджанские, антииранские задачи этой миссии очевидны. Тем более, к ней подключаются и страны НАТО. Очевидно, что это геополитический проект, который используется для закрепления присутствия коллективного Запада в регионе. Его задачи нам хорошо понятны: дестабилизация ситуации и использование ее против народов региона», - сказала представитель МИД РФ.

«Миссия ЕС - это инородное тело для Южного Кавказа и все актуальные вопросы, которые стоят перед регионом, должны и могут решаться на основе коллективных усилий без вмешательства извне», - сказала дипломат.

Она подчеркнула, что решение о развертывании миссии ЕС в Армении было принято без согласия Баку и других региональных игроков.