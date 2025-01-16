Водитель «Mercedes» насмерть сбил пешехода в Билясуваре

В Билясуваре автомобиль сбил пешехода, который скончался на месте.

Как сообщает «Report», инцидент произошел в поселке №3, построенном для вынужденных переселенцев из Джебраильского района, передает 1news.az.

Житель села Гызылкенд Имишлинского района Эльчин Натиг оглу Гейдарлы, 1998 года рождения, управляя автомобилем марки «Mercedes», сбил пешехода Хормета Нусрет оглу Нуруллаева, 1988 года рождения. Пешеход получил травмы и скончался на месте происшествия.

По факту было возбуждено уголовное дело в полиции Джебраила.