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Рафаэль Агаев покинул пост в Федерации каратэ Азербайджана - ВИДЕО

First News Media22:25 - 16 / 01 / 2025
Рафаэль Агаев покинул пост в Федерации каратэ Азербайджана - ВИДЕО

Рафаэль Агаев объявил о своей отставке с поста вице-президента Федерации каратэ Азербайджана.

Причиной своего решения спортсмен назвал то, что его не приглашают на заседания, и он фактически не выполняет никакой работы.

«Я помню только тот день, когда меня назначили на эту должность. С тех пор прошло 7-8 месяцев, и меня ни разу не пригласили ни на одно заседание. Поэтому до конца января я покину свой пост. Причин для этого много. Я мог бы выполнять какую-то работу, приносить пользу национальной сборной. Но, видимо, в этом нет необходимости», - пояснил Р.Агаев.

В свою очередь вице-президент ФКА Физули Мусаев, заявил Oxu.Аz, что Рафаэль Агаев является вице-президентом не Федерации карате Азербайджана (ФКА), а общественного объединения "Национальная федерация карате Азербайджана.

Он напомнил, что в Азербайджане ранее существовало множество федераций, но сегодня, согласно закону "О спорте" и спортивной политике Министерства молодежи и спорта, только одна федерация по каждому виду спорта может пройти аккредитацию. Единственной аккредитованной федерацией по карате в стране является ФКА.

Ф.Мусаев отметил, что в составе ФКА шесть бывших федераций продолжают свою деятельность как стили, одной из которых является ОО "Национальная федерация карате Азербайджана", возглавляемое Яшаром Башировым.

"Рафаэль Агаев, наша гордость и всемирно известный спортсмен, заявил, что завершает карьеру и хочет работать в федерации. Мы предложили ему должность главного тренера, но он отказался. Когда ему предложили стать вице-президентом ОО "Национальная федерация карате", он согласился. Это общественное объединение входит в состав ФКА", - пояснил Ф.Мусаев.

По его словам, Р.Агаев сам решил уйти из спорта, но в федерации его не хотят терять.

"Когда мы беседовали с ним в последний раз, я предложил ему встретиться. Никто не хотел бы терять такого спортсмена, как Рафаэль Агаев. Его опыт бесценен, и я верю, что вместе с ним мы продолжим воспитывать будущих каратистов Азербайджана", - заключил Ф.Мусаев.

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