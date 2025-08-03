Эльчин Эфендиев будет похоронен завтра на первой Аллее почетного захоронения

Народный писатель Азербайджана Эльчин Эфендиев будет похоронен завтра на I Аллее почетного захоронения.

Об этом сообщает Союз писателей Азербайджана.

Напомним, что известный писатель, прозаик, драматург, критик, литературовед, доктор филологических наук, профессор, член Союза писателей Азербайджана, Народный писатель Азербайджанской Республики (с 1998 года), кавалер ордена «Истиглал» (2003), государственный и общественный деятель Эльчин Ильяс оглу Эфендиев скончался сегодня на 83-м году жизни.

Источник: Report