В Баку пропал ребенок с расстройством аутистического спектра – ФОТО

В социальных сетях распространилась информация о пропаже 13-летнего мальчика.

Сообщается, что Ахмедов Вюсал (2012 г.р.) 15 января в обеденное время выехал на велосипеде из дома по адресу Насиминский район, улица Гусейнгулу Сарабского, 44, и направился в неизвестном направлении – с тех пор не возвращался.

Отмечается, что на момент выхода из дома на нем был серый спортивный костюм – подчеркивается, что у В.Ахмедова расстройство аутистического спектра.

«Всех, кто видел его, просим связаться по номеру +994557466891 или сообщить в ближайший полицейский участок», - отмечается в соцсетях.