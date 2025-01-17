Проведен осмотр земельного участка, отведенного для нового здания посольства Грузии в Баку

17 января премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов и премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе провели осмотр земельного участка, выделенного в городе Баку под строительство нового здания посольства Грузии в нашей стране.

Об этом сообщили в Кабинете Министров Азербайджанской Республики.

Земельный участок выделен Распоряжением Кабинета Министров от 2023 года в соответствии с указанием Президента Азербайджанской Республики и расположен в Ясамальском районе города Баку, на пересечении проспекта Наримана Нариманова и улицы Башира Сафароглу.