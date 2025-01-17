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Фархад Мамедов: Когда Армения перейдет «красные линии» Кремля?!

First News Media09:12 - Сегодня
Фархад Мамедов: Когда Армения перейдет «красные линии» Кремля?!

Автор: глава Центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов

Источник: телеграм-канал Ф.Мамедова

С начала года правительство Армении приняло одно решение (поддержало законопроект о евроинтеграции и послало его в Национальное собрание) и одно событие (подписание Хартии о стратегическом партнерстве с США), которые вызвали реакцию в России…

В России появились комментарии на уровне вице-премьера Оверчука и заместителя председателя Совбеза Медведева, с неприкрытыми угрозами использовать экономические рычаги влияния.

Не будем ориентироваться на кампании в СМИ… важны действия обеих сторон, чтобы понять насколько Армения приблизилась к «красным линиям» Кремля и в чем их содержание…

Президент России в одном из своих выступлений сформулировал ожидания от стран СНГ – быть независимыми в своих решениях и не предоставлять свою территорию для использования против России.

Следует понять, что всё, что было до этого: уменьшение функционала российских пограничников в Армении, антироссийские заявления членов правительства Армении, замораживание членства в ОДКБ, отсутствие Пашиняна на саммитах СНГ и т.д. не становились «красными линиями» Кремля…

Пашинян объяснял свои шаги диверсификацией внешнеполитической ориентации, а диверсификация предусматривает альтернативу, а не замену! Следовательно, решение или же событие может стать «красной линией», когда решение правительства Армении в сфере безопасности и экономики будет подразумевать не альтернативу российскому присутствию, а его замену!

Разберемся с законопроектом по евроинтеграции. Если Пашинян его одобрил, то нет сомнений, что парламент Армении примет его большинством голосов. Это будет шагом к прописыванию намерений о евроинтеграции в Конституцию Армении. Но, это не значит, что Армения подает заявку на вступление в ЕС, то есть это всего лишь намерение.

Вице-премьер России Оверчук так охарактеризовал этот шаг: «Армения утверждает, что не планирует выходить из ЕАЭС, однако правительство страны сделало юридически значимый шаг, поддержав проект о начале процесса присоединения к ЕС. Мы рассматриваем это как начало выхода из ЕАЭС». То есть, принятие закона в парламенте Армении может стать началом действий России в отношении Армении, так как членство Армении в ЕС подразумевает выход из ЕАЭС. Запахло «красной линией»…

В Хартии, подписанной в Вашингтоне, обозначены намерения сторон, практически нет конкретики. К примеру, в разделе по атомной энергетике нет пункта о приостановке деятельности АЭС («Росатом»), а лишь пункт о сотрудничестве с США по этой теме. То есть диверсификация, а не замена.

Россия однажды проворачивала такой трюк с Арменией, когда ЕС в 2011-2012 годах готовил ассоциацию с Арменией и авансом оплатил реформу таможенной сферы, а в сентябре 2013 года Саргсян принял решение вступить в ЕАЭС, и не отказался от ассоциации с ЕС. То есть, в случае трансформации Пашиняна или же прихода к власти в Армении пророссийских сил все эти вливания США и ЕС в Армении станут активом России.

Наибольший интерес для России представляет эта часть: «Армения и Соединенные Штаты намерены инициировать рабочую группу для укрепления соблюдения контроля вывоза товаров двойного назначения, координации политических рамок и обмена информацией». Неужто Армения пойдет на фильтрацию товарооборота с Россией? Это, так сказать святая святых отношений с Россией на нынешнем этапе.

Ведь Москва закрывала глаза на антироссийские заявления и демарши Иревана ввиду того, что оформляла санкционку через Армению.

Таким образом, мы получаем такую картину – если Армения идет на замену России, то это может стать «красной линией». Среди этого можем выделить наиболее вероятные шаги, потенциально окрашенные в красный цвет:
- выход Армении из ОДКБ и принятие намерения о вступлении в НАТО. Возможно, что сперва будет просто выход из ОДКБ, но и это не останется без реакции.

- принятие закона о евроинтеграции, новый договор с ЕС – может стать поводом для первичных ограничений.
- отказ Армении от участия в схемах реэкспорта санкционки – это, в принципе, не «красная линия», но реагировать придется.

Источник: @mnneiyefm

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