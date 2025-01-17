Араик Арутюнян: Сожалею о своем заявлении относительно ракетных обстрелов Гянджи

«Приказ о ракетных обстрелах Гянджи отдал я».

Как сообщает АПА, это сказал Араик Арутюнян в ходе судебного процесса.

А. Арутюнян отметил, что в ходе 44-дневной войны у него было заявление относительно ракетных обстрелов Гянджи, и он сожалеет об этом:

"В азербайджанском народе существует мнение, что этот приказ был отдан мной. Однако это решение не было принято мной. Да, у меня было заявление по этому поводу, и сейчас я сожалею о нем, прошу прощения. Но у меня не было такого права, а также права высказывать свое мнение. Почему я свое время дал подобный приказ, я объяснил в своем показании в ходе следствия".