Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе прибыл с визитом в Азербайджан

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе 17 января прибыл с рабочим визитом в Азербайджанскую Республику.

В Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь премьер-министра Грузии был выстроен почетный караул.

Премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе в аэропорту встречали заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Самир Шарифов и другие официальные лица.

Источник: АЗЕРТАДЖ