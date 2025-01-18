Представители гражданского общества Азербайджана призывают Нобелевский комитет лишить Михаила Горбачева Нобелевской премии мира

Представители гражданского общества Азербайджана, общественные активисты, члены семей шехидов 20 Января, ветераны 20 Января обратились с открытым письмом к председателю и членам Норвежского Нобелевского комитета.

АЗЕРТАДЖ представляет письмо:

Уважаемый председатель Норвежского Нобелевского комитета господин Йорген Ватне Фриднес.

Уважаемые члены Норвежского Нобелевского комитета – г-н Асле Тойе, г-жа Анне Энгер, г-жа Кристин Клемет, г-жа Гри Ларсен.

Мы - представители гражданского общества Азербайджана, члены семей шехидов 20 Января и ветеранов 20 Января, общественные активисты - обращаемся к Вам по поводу генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза Михаила Горбачева, которого Норвежский Нобелевский комитет в октябре 1990 года наградил Нобелевской премией мира.

Тот факт, что Михаил Горбачев до сих пор имеет звание лауреата Нобелевской премии мира, является величайшей несправедливостью в истории этой премии. Просим вас очистить это черное пятно, устранить несправедливость, допущенную в отношении азербайджанского народа, и лишить Михаила Горбачева этой премии.

Азербайджанский народ ежегодно отмечает годовщину массового убийства 150 человек в результате вторжения советских войск в Баку и ряд районов Азербайджана в ночь с 19 на 20 января 1990 года и обстрела мирного населения из тяжелой техники и различных видов оружия. Он проклинает Михаила Горбачева и выражает свою глубокую ненависть к виновникам этой трагедии. Михаил Горбачев лично отдал приказ ввести войска против мирного населения Баку и несет прямую ответственность за массовые убийства. Кровавый след этого преступления неизгладим.

Имеются достаточные правовые основания для привлечения к ответственности виновных в трагедии 20 Января.

Прежде всего, этот инцидент является нарушением требований Всеобщей декларации прав человека ООН, Международного пакта о гражданских и политических правах и других международно-правовых документов и конвенций. Трагедия 20 Января является преступлением против человечности, во время этого инцидента мирные люди были убиты, ранены, похищены и подвергнуты пыткам. Против целого народа было совершено историческое преступление.

Резня 20 Января является заранее спланированным государственным преступлением с целью подавления борьбы за свободу и независимость азербайджанского народа, протестующего против несправедливой политики СССР. Эта массовая резня стоит в одном ряду с кровавыми событиями, учиненными советским правительством в Венгрии в 1956 году и в Чехословакии в 1968 году.

С большой горестью можем сказать, что вручение именно после этой резни Норвежским Нобелевским комитетом Нобелевской премии мира Михаилу Горбачеву, руки которого были обагрены кровью азербайджанского народа, столь же болезненно для нас, как и скорбь 20 Января.

На протяжении многих лет азербайджанское общество не теряет веры в то, что эта несправедливость когда-нибудь обязательно будет устранена.

Это ужасное преступление, совершенное по приказу Михаила Горбачева, не смогло сломить решимость азербайджанского народа, и через год Азербайджан восстановил свою государственную независимость.

Братья Нобель оставили исключительный след в истории Азербайджана. Однако мы сожалеем, что эта премия, являющаяся мечтой Нобелей, важнейшие этапы жизни которых были тесно связаны с успехами в Баку, была вручена Михаилу Горбачеву, пролившему кровь азербайджанского народа.

Ваше решение о лишении Михаила Горбачева премии укрепило бы веру мирового сообщества в справедливость и в моральный авторитет Нобелевской премии мира. Существует серьезная необходимость в этом.

Надеемся, что вы не закроете глаза на оскорбление нобелевских ценностей и восстановите историческую справедливость, подписав решение о лишении Михаила Горбачева, заслужившего глубокую ненависть как азербайджанского народа, так и других народов бывшего Советского Союза, Нобелевской премии мира.

С уважением,

Рамиль Искендерли – председатель правления Азербайджанского национального форума НПО

Эльдар Гулиев – председатель Совета аксакалов Азербайджана

Новрузали Асланов – председатель Азербайджанского общества Красного полумесяца

Амир Алиев – председатель Общественного объединения «Центр продвижения прав человека»

Джалил Халилов – председатель правления Организации ветеранов войны, труда и Вооруженных сил Азербайджанской Республики

Новелла Джафарова – председатель Общества защиты прав женщин Азербайджана имени Д.Алиевой

Саида Годжаманлы – председатель Общественного объединения по защите прав человека и законности

Саадат Бананъярлы - председатель правления Азербайджанского национального отделения Международного общества прав человека

Алимамед Нуриев – президент Исследовательского фонда «Конституция»

Заур Ибрагимли – председатель Общественного объединения «Центр социально-экономических исследований «Приоритет»

Дильгам Ахмед – председатель Общественного объединения «Чапар – Центр исследования национального наследия»

Азер Аллахверанов – председатель Общественного объединения «Евразийская платформа миграционных инициатив»

Маис Алиев – председатель Общественного объединения «Исследование социальных прав»

Давуд Рагимли – председатель Союза организаций инвалидов

Умуд Мирзоев – президент Международного фонда евразийской прессы

Кенуль Бехбудова – председатель Общественного объединения «Семьи пропавших без вести в Карабахе»

Севиндж Ализаде – председатель Общественного объединения поддержки семей шехидов «Зафар»

Мехрибан Мамедова – председатель Общественного объединения «Гуманитарные исследования»

Халид Кязимов – председатель Общественного объединения «Региональный центр по правам человека и медиа»

Тельман Гасымов – председатель Общественного объединения «Научные исследования»

Мехди Мехдиев – председатель Общественного объединения инвалидов Карабахской войны и семей шехидов Азербайджана

Физули Рзагулиев – председатель Общественного объединения «Ветераны Отечественной войны Азербайджана».

Наиба Бехбудова – председатель Благотворительного общественного объединения семей шехидов «Гурур»

Агиль Джамал – председатель Общественного объединения «Общие ценности»

Ахмед Аббасбейли – председатель Общественного объединения «Развитие общества и гражданских отношений»

Гюлара Мамедова, член семьи шехида 20 Января Мирзы Ганиева

Нурая Сафарова, член семьи шехида 20 Января Аллахъяра Насибова

Лятифа Керимова, член семьи шехида 20 Января Ильгара Керимова

Ширная Ахундова, член семьи шехида 20 Января Нуреддина Агагусейнова

Диляра Рзаева, член семьи шехида 20 Января Азада Рзаева

Ненебеим Гулиева, член семьи шехида 20 Января Бахтияра Гусейнова

Бейдулла Иманов, член семьи шехида 20 Января Эльчина Иманова

Альмара Набиева, член семьи шехида 20 Января Январа Насирова

Зари Бабаева, член семьи шехида 20 Января Ибиша Мамедова

Фирангиз Мухтарова, член семьи шехида 20 Января Расима Мухтарова

Рафига Асадуллаева, член семьи шехида 20 Января Асифа Асадуллаева

Исмаилов Исмаил, член семьи шехида 20 Января Мамедали Исмаилова

Минара Керимова, член семьи шехида 20 Января Огтая Керимова

Сона Ибадзаде, член семьи шехида 20 Января Агамехди Ибадзаде

Самая Мусаева, член семьи шехида 20 Января Мехмана Гасанова

Валида Нуриева, член семьи шехида 20 Января Захира Нуриева

Кяхриз Садыгова, член семьи шехида 20 Января Юсифа Садыгова

Малахат Алиева, член семьи шехида 20 Января Тарьела Абдуева

Саида Мехдиева, член семьи шехида 20 Января Тофига Новрузова

Рейхане Мешкинчапагани, член семьи шехида 20 Января Юсифа Гасымова

Шовкат Ханмамедова, член семьи шехида 20 Января Джебраила Ханмамедова

Диляра Мовлудова, член семьи шехида 20 Января Фуада Мовлудова

Октай Новрузбейли, член семьи шехида 20 Января Агабея Новрузбейли

Вилен Мамедов, член семьи шехида 20 Января Анара Мамедова

Дильшад Аскерова, член семьи шехида 20 Января Нусрата Ягубова

Тарана Зулалова, член семьи шехида 20 Января Исфандияра Зулалова

Ширмаи Турабова, член семьи шехида 20 Января Тенгиза Турабова,

Зарифа Агавердиева, член семьи шехида 20 Января Аслана Агавердиева

Гюлюш Мурсагулова, член семьи шехида 20 Января Исмаила Мурсагулова

Рафига Джаббарова, член семьи шехида 20 Января Фируза Джаббарова

Рухангиз Гасанова, член семьи шехида 20 Января Сахиба Гасанова

Зияфат Рустамова, член семьи шехида 20 Января Ровшана Рустамова

Рена Абулфатова, член семьи шехида 20 Января Мирджамала Абулфатова

Захира Алиева, член семьи шехида 20 Января Байрама Алиева

Мирзоева Мехпара, член семьи шехида 20 Января Вагифа Мирзоева

Эльмира Исмаилова, член семьи шехида 20 Января Рашида Исмаилова

Шаргия Бабазаде, член семьи шехида 20 Января Бабы Хаммедова

Умсалама Алиева, член семьи шехида 20 Января Забуллы Алиева

Ягут Гулиева, член семьи шехида 20 Января Рагима Бабаева

Назира Байрамова, член семьи шехида 20 Января Исабалы Байрамова

Екатерина Ибрагимова, член семьи шехида 20 Января Ильгара Ибрагимова

Зейнаб Абдуллаева, член семьи шехида 20 Января Захида Абдуллаева

Айбениз Багирова, член семьи шехида 20 Января Балоглана Багирова

Роза Багирова, член семьи шехида 20 Января Захида Алиева

Мансура Гахраманова, член семьи шехида 20 Января Анагелди Дурдыева

Шахла Мамедова, член семьи шехида 20 Января Сахавата Мамедова

Кифаят Буньядзаде, член семьи шехида 20 Января Ульви Буньядзаде

Кямаля Ализаде, член семьи шехида 20 Января Фаига Ализаде

Хатира Адилова, член семьи шехида 20 Января Мусы Адилова

ветеран 20 января Султан Азимзаде

ветеран 20 января Эйшан Искендеров

ветеран 20 января Имран Искендерзаде

ветеран 20 января Мубариз Исмаилов

ветеран 20 января Шахин Имамалиев

ветеран 20 января Бафадар Ибрагимли

ветеран 20 января Салман Ахадли

ветеран 20 января Ровшан Джахангиров

ветеран 20 января Акиф Насиров

ветеран 20 января Асиф Ибрагимов

ветеран 20 января Солтан Аббасов

ветеран 20 января Гюлага Шарифзаде

ветеран 20 января Самир Пириев

ветеран 20 января Эмиль Алайи

ветеран 20 января Тахир Фатуллаев

ветеран 20 января Валех Гусейнов

ветеран 20 января Ровшан Аббасов

ветеран 20 января Саттар Бадалов

ветеран 20 января Шакир Азадалиев

ветеран 20 января Садиг Гулузаде

ветеран 20 января Фарида Мурадова

ветеран 20 января Асад Асадзаде

ветеран 20 января Вагиф Намазов

ветеран 20 января Асим Гусейнов

ветеран 20 января Рамиз Гусейнов

ветеран 20 января Абдулла Агазаде

ветеран 20 января Гусейн Мамедов».