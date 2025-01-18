Министр: Деятельность посольства Азербайджана в Сирии будет восстановлена в кратчайшие сроки

Деятельность посольства Азербайджана в Сирии будет восстановлена в кратчайшие сроки.

Об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом.

Отметив, что Азербайджан не вел никакой дипломатической деятельности в Сирии с 2012 года, министр сказал: «Однако совсем недавно азербайджанская делегация посетила Сирию и провела встречи с министром иностранных дел и другими соответствующими лицами Сирии. На этих встречах Азербайджан выразил намерение восстановить там дипломатическую миссию».