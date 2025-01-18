Грузинская пресса широко осветила встречу Президента Азербайджана с премьер-министром Ираклием Кобахидзе - ФОТО

Визит премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе в Азербайджан и его встреча с Президентом Ильхамом Алиевым, заявления глав государства и правительства широко освещены в грузинской прессе.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, порталы interpressnews.ge, apsny.ge, imedinews.ge, realnews.ge, aktual.ge, qafqazturk.com, 24news.ge, resonancedaily.com, ambebi.ge, телеканалы 1tv.ge, «Имеди» и другие медиаструктуры подготовили серию материалов об этом визите и встрече.

В материалах широко освещаются вопросы развития дружественных и братских отношений между двумя странами, приводятся высказывания о совместно реализуемых глобальных проектах.

В целом в грузинской прессе размещено около 30 материалов о встрече Президента Ильхама Алиева и премьер-министра Ираклия Кобахидзе.