МО: Продолжаются очередные учебные сборы с военнообязанными - ФОТО

В рамках плана подготовки на текущий год совместно с Государственной службой по мобилизации и призыву на военную службу в ходе учебных сборов военнообязанных были организованы практические занятия по стрельбе из стрелкового оружия и гранатометов.

Об этом сообщили в Министерстве обороны.

В период сборов в соответствии с распорядком дня с участниками проводились занятия по строевой и общественно-политической подготовке для укрепления дисциплины.

На следующий день сборов участники изучили тактико-технические характеристики и правила использования стрелкового оружия и гранатометов, а затем отработали их применение в ходе практических стрельб, направленных на повышение боевой подготовки, знаний и навыков.