МИД Азербайджана распространил заявление в связи с 35-й годовщиной трагедии 20 Января - ФОТО

Годовщина кровавой резни, совершенной бывшим СССР против мирного населения с целью подавления национально-освободительного движения азербайджанского народа в ночь с 19 на 20 января, 35 лет назад, ежегодно отмечается в нашей стране как 20 Января- День всенародной скорби.

20 Января - в День всенародной скорби, который является датой глубокой скорби и одновременно нескончаемой гордости в нашей современной истории, мы с глубокой благодарностью вспоминаем всех наших шехидов, отдавших свою жизнь за независимость, суверенитет и территориальную целостность нашей страны.

Об этом говорится в заявлении, распространенном Министерством иностранных дел (МИД) в связи с 20 Января - Днем всенародной скорби.

Отмечается, что предвзятая политика руководства бывшего СССР в отношении нашей страны и народа в 80-е годы прошлого века, когда, в целях оправдания продолжения необоснованных территориальных претензий Армении к Азербайджану, а также массовой депортации азербайджанцев с их исторических земель на территории нынешней Армении, были подготовлены и совершены такие провокации, как «Сумгайытские события», привела к подъему национально-освободительного движения азербайджанского народа.

«В целях подавления народного движения Азербайджана, боровшегося за свою независимость и территориальную целостность, в ночь с 19 на 20 января 1990 года в Баку, Сумгайыте, Лянкяране и Нефтчале подразделениями советской армии, частями специального назначения, а также контингентом внутренних войск была совершена жестокая резня гражданского населения. В результате военной агрессии 20 Января, одного из самых тяжких преступлений против человечности прошлого века, совершенного вопреки всем нормам международного права против невинных людей, в том числе детей, женщин и стариков, 150 мирных жителей были убиты, 744 получили тяжелые ранения, 4 пропали без вести. Несмотря на непростую политическую ситуацию и меры, предпринятые бывшими советскими властями для предотвращения распространения фактов о событиях 20 Января, доведение правды о совершенной жестокой трагедии до сведения международной общественности сразу же на следующий день после трагедии связано с именем великого лидера Гейдара Алиева. После восстановления нашей независимости и возвращения к власти в нашей стране общенационального лидера, ряду преступлений, совершенных против нашего народа, в том числе трагедии 20 Января, была дана политико-правовая оценка, и в связи с этим в марте 1994 года Милли Меджлисом было принято постановление «О трагических событиях, произошедших в Баку 20 января 1990 года». Несмотря на то, что трагедия 20 Января была спланирована и осуществлена с целью подавления национального сопротивления азербайджанского народа, эта кровавая резня стала поворотным моментом в истории движения за независимость, солидарность и национальное освобождение нашего народа, а также положила начало неизбежному распаду СССР, который долгое время пытались отложить. Единство и воля нашего народа, благодаря которым он пережил самые трудные дни и прошел через самые сложные испытания истории, легли в основу блестящей Победы славной Азербайджанской армии, возглавляемой победоносным Верховным главнокомандующим, в 44-дневной Отечественной войне, завершившейся обеспечением нашей территориальной целостности, а также в основу прекращения оккупации и конфликта в результате антитеррористических операций 19-20 сентября 2023 года, которые привели к полному восстановлению нашего суверенитета.

В 35-ю годовщину трагедии 20 Января, оставившей глубокий след в истории нашей независимости, мы с гордостью чтим память наших шехидов, отдавших свою жизнь за наше государство и территориальную целостность, желаем здоровья тем нашим гражданам, которые его утратили на этом пути! Да здравствует Азербайджан!", подчеркивается в заявлении МИД Азербайджана.