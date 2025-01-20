НОК обратится в МОК из-за плохого качества медалей азербайджанских спортсменов на Олимпиаде в Париже

Национальный олимпийский комитет (НОК) обратится в Международный олимпийский комитет (МОК) в связи с плохим качеством медалей, завоеванных азербайджанскими спортсменами на Олимпиаде в Париже.

Как передает apasport.az, об этом заявил пресс-секретарь НОК Мурад Фарзалиев.

«Пока эта проблема обнаружена в медалях двух наших спортсменов. После результатов расследования в МОК будет подано обращение», - отметил он.

Напомним, что споры о качестве медалей разгорелись в конце декабря после постов французских пловцов Клемана Секки и Йоанна Ндойе-Бруара. Первый опубликовал в сторис в Instagram фотографию медали с облезшим напылением и подписал ее: «Крокодиловая кожа».

Отметим, что Парижский монетный двор (Monnaie de Paris) уже планирует заменить ряд медалей, выданных олимпийцам и паралимпийцам на летних Олимпийских играх, из-за жалоб на ухудшение качества и сильное потускнение.

Согласно расследованию, проведенному французским новостным сайтом La Lettre, поступило около 100 жалоб от олимпийцев, которые заметили, что их медали заметно потускнели. Самые ранние жалобы начали поступать еще в августе – менее чем через месяц после окончания Олимпийских игр в Париже.

Американский скейтбордист Найджа Хьюстон, завоевавший бронзовую медаль на Играх во Франции, стал одним из первых олимпийцев, кто высказался о качестве награды. В августе он опубликовал в Instagram несколько фотографий своей медали, тыльная сторона которой потускнела, а лицевая поверхность начала отслаиваться.

«Медаль выглядит так, будто она побывала на войне и вернулась обратно», – написал Хьюстон.