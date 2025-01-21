Фарида Сафарли обменяли на иранского шпиона, находившегося в заключении в Азербайджане

Накануне стало известно, что арестованный в Иране в 2023 году азербайджанский студент Фарид Сафарли освобожден и уже находится в Азербайджане.

Как сообщает 1news.az, об этом говорилось в совместном заявлении МИД и СГБ Азербайджана.

Вскоре после заявления в социальной сети Facebook активизировалась армия троллей, управляемая определенными зарубежными кругами, что не осталось без внимания пользователей социальных сетей и медиа-организаций.

Многочисленные фейковые профили, созданные недавно, начали строчить под соответствующими публикациями в Facebook комментарии с одним и тем же содержанием. В в основном они утверждали, что Фарид Сафарли якобы занимался в Иране шпионажем и «даже после задержания в этой стране к нему относились благосклонно». Они также утверждают, что Сафарли «не заслуживал возвращения в Азербайджан».

Согласно информации, полученной от родственников, для возвращения Фарида Сафарли Баку передала Тегерану иранского шпиона, находившегося в заключении в Азербайджане. Этот шаг был сделан исходя из высокой ценности, которую Азербайджан придает своим гражданам. Как и было сказано в официальном заявлении государственных органов Азербайджана, Сафарли вернули в рамках взаимной процедуры.