Мирзоян: Армения готова разблокировать все коммуникации региона

Армения готова разблокировать все коммуникации Южного Кавказа.

Об этом в Москве на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым заявил министр иностранных дел республики Арарат Мирзоян.

«Рад подтвердить видение Армении по разблокированию всех экономических и транспортных коммуникаций, реализация которого предполагается в рамках проекта «Перекресток мира», - отметил он.

Проект «Перекресток мира», разработанный армянским правительством, подразумевает «разблокировку транспортных связей с Азербайджаном и их интеграцию в инфраструктуру всего региона»

Источник: ТАСС