Лавров назвал полезной работу формата «три плюс три» с участием Армении

Москва считает перспективной работу консультативного формата «три плюс три» с участием Армении.

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой армянского МИД Араратом Мирзояном.

«Подтвердили заинтересованность в функционировании консультативного формата «три плюс три». Три страны Южного Кавказа - Армения, Азербайджан, Грузия - и три их соседа - Россия, Иран и Турция. Считаем эту платформу весьма перспективной», - сказал Лавров.

Источник: ТАСС